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Рубль впервые занял больше половины в расчетах России за импорт

Рубль впервые занял больше половины в расчетах России за импорт - 17.03.2025, ПРАЙМ

Рубль впервые занял больше половины в расчетах России за импорт

Рубль зимой впервые занял больше половины в расчетах России за импортные товары и услуги, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ. | 17.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-17T18:45+0300

2025-03-17T18:45+0300

2025-03-17T18:45+0300

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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Рубль зимой впервые занял больше половины в расчетах России за импортные товары и услуги, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ. Так, после уточнения ЦБ данных о структуре валютных расчетов за экспорт и импорт, доля рубля в декабре прошлого года в импорте Россией товаров и услуг выросла до 50,4%, а в январе еще увеличилась - до 51,2%. Это максимальные значения для российской валюты в современной истории. Неожиданно в январе выросла доля недружественных валют при оплате российскими компаниями поставок товаров из других стран - сразу до 20,7% с 16,1% месяцем ранее. Это стало максимальным значением с августа прошлого года. Использование дружественных валют при этом, наоборот, резко сократилось в начале года - сразу на 5,3 процентного пункта, до минимальных с февраля 2023 года 28,1%. В то же время доля рубля в экспортных операциях России в декабре после пересмотра составила рекордные 47,5%, а в январе немного уменьшилась - до 43,1%. Нарастили свою долю в российской внешней торговле и недружественные валюты: в январе она составила 19% против 16,3% в декабре. При этом в экспорте Россия стала чаще принимать дружественные валюты - ими было оплачено 38% от стоимости поставок против 36,2% месяцем ранее.

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рубль, расчеты, импорт