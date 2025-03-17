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Рубль впервые занял больше половины в расчетах России за импорт
Рубль впервые занял больше половины в расчетах России за импорт - 17.03.2025, ПРАЙМ
Рубль впервые занял больше половины в расчетах России за импорт
Рубль зимой впервые занял больше половины в расчетах России за импортные товары и услуги, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ. | 17.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-17T18:45+0300
2025-03-17T18:45+0300
2025-03-17T18:45+0300
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Рубль зимой впервые занял больше половины в расчетах России за импортные товары и услуги, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ. Так, после уточнения ЦБ данных о структуре валютных расчетов за экспорт и импорт, доля рубля в декабре прошлого года в импорте Россией товаров и услуг выросла до 50,4%, а в январе еще увеличилась - до 51,2%. Это максимальные значения для российской валюты в современной истории. Неожиданно в январе выросла доля недружественных валют при оплате российскими компаниями поставок товаров из других стран - сразу до 20,7% с 16,1% месяцем ранее. Это стало максимальным значением с августа прошлого года. Использование дружественных валют при этом, наоборот, резко сократилось в начале года - сразу на 5,3 процентного пункта, до минимальных с февраля 2023 года 28,1%. В то же время доля рубля в экспортных операциях России в декабре после пересмотра составила рекордные 47,5%, а в январе немного уменьшилась - до 43,1%. Нарастили свою долю в российской внешней торговле и недружественные валюты: в январе она составила 19% против 16,3% в декабре. При этом в экспорте Россия стала чаще принимать дружественные валюты - ими было оплачено 38% от стоимости поставок против 36,2% месяцем ранее.
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рубль, расчеты, импорт
Экономика, рубль, расчеты, импорт
Рубль впервые занял больше половины в расчетах России за импорт
ЦБ: доля рубля впервые превысила половину в расчетах России за импорт
МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Рубль зимой впервые занял больше половины в расчетах России за импортные товары и услуги, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ.
Так, после уточнения ЦБ данных о структуре валютных расчетов за экспорт и импорт, доля рубля в декабре прошлого года в импорте Россией товаров и услуг выросла до 50,4%, а в январе еще увеличилась - до 51,2%. Это максимальные значения для российской валюты в современной истории.
Неожиданно в январе выросла доля недружественных валют при оплате российскими компаниями поставок товаров из других стран - сразу до 20,7% с 16,1% месяцем ранее. Это стало максимальным значением с августа прошлого года.
Использование дружественных валют при этом, наоборот, резко сократилось в начале года - сразу на 5,3 процентного пункта, до минимальных с февраля 2023 года 28,1%.
Внебиржевой курс доллара упал ниже 83 рублей впервые с августа 2024 года
В то же время доля рубля в экспортных операциях России в декабре после пересмотра составила рекордные 47,5%, а в январе немного уменьшилась - до 43,1%.
Нарастили свою долю в российской внешней торговле и недружественные валюты: в январе она составила 19% против 16,3% в декабре. При этом в экспорте Россия стала чаще принимать дружественные валюты - ими было оплачено 38% от стоимости поставок против 36,2% месяцем ранее.