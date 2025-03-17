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Рыбный союз отметил рост экспорта рыбы из России в Катар в 2024 году - 17.03.2025, ПРАЙМ
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Рыбный союз отметил рост экспорта рыбы из России в Катар в 2024 году
Рыбный союз отметил рост экспорта рыбы из России в Катар в 2024 году - 17.03.2025, ПРАЙМ
Рыбный союз отметил рост экспорта рыбы из России в Катар в 2024 году
Российские поставки рыбы и морепродуктов в Катар в 2024 году выросли на 10% в весе, до 9,7 тонны, сообщает Рыбный союз на основе данных катарского Национального | 17.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-17T13:17+0300
2025-03-17T13:17+0300
экономика
россия
катар
рыбный союз
рыба
морепродукты
экспорт
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Российские поставки рыбы и морепродуктов в Катар в 2024 году выросли на 10% в весе, до 9,7 тонны, сообщает Рыбный союз на основе данных катарского Национального совета по планированию. "Российский экспорт рыбы и морепродуктов в Катар в 2024 году вырос на 10% весе и сократился на 25% в деньгах − до 9,7 тонн на сумму 389 тысяч долларов", - подсчитали в аналитическом центре Рыбного союза. Там отметили, что основной объем поставок пришелся в прошлом году на мороженых крабов: 55% в натуральном выражении и 65% в денежном. Следом идут консервированные крабы с долей 15% в весе и в стоимостном выражении. Замыкает тройку лидеров по экспорту мороженое филе трески: 22% в весе и 6% в стоимости. Также в прошлом году Россия экспортировала в Катар небольшой объем холодноводных креветок. При этом экспортная доля поставок российских крабов в Катар в весе достигла порядка 15% закупок этой страной. Традиционный соперник РФ по этому направлению - Норвегия поставила в туда чуть более 1% крабов. В то же время более половины мороженых крабов попадают в Катар из ОАЭ. В союзе уточнили, что российский экспорт всей продукции АПК в Катар в 2024 году показал рост в 17 раз в весе и почти в 8 раз в стоимостном выражении: до 175 тысяч тонн на 53 миллиона долларов. "А вот в Россию из Катара в 2024 году привезли только один вид продукции - духи", - добавили там. Ранее в рамках пятого заседания совместной Российско-Катарской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщал, что Россия готова увеличить поставки в Катар сельхозпродукции, в том числе халяльной. Кроме того, российская сторона выразила готовность создать региональный агропромышленный хаб в стране.
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россия, катар, рыбный союз, рыба, морепродукты, экспорт
Экономика, РОССИЯ, КАТАР, Рыбный союз, рыба, морепродукты, экспорт
13:17 17.03.2025
 
Рыбный союз отметил рост экспорта рыбы из России в Катар в 2024 году

Рыбный союз: российские поставки рыбы и морепродуктов в Катар выросли на 10%

© fotolia.com / AlexКреветки
Креветки - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2025
© fotolia.com / Alex
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Российские поставки рыбы и морепродуктов в Катар в 2024 году выросли на 10% в весе, до 9,7 тонны, сообщает Рыбный союз на основе данных катарского Национального совета по планированию.
"Российский экспорт рыбы и морепродуктов в Катар в 2024 году вырос на 10% весе и сократился на 25% в деньгах − до 9,7 тонн на сумму 389 тысяч долларов", - подсчитали в аналитическом центре Рыбного союза.
Там отметили, что основной объем поставок пришелся в прошлом году на мороженых крабов: 55% в натуральном выражении и 65% в денежном. Следом идут консервированные крабы с долей 15% в весе и в стоимостном выражении. Замыкает тройку лидеров по экспорту мороженое филе трески: 22% в весе и 6% в стоимости. Также в прошлом году Россия экспортировала в Катар небольшой объем холодноводных креветок.
При этом экспортная доля поставок российских крабов в Катар в весе достигла порядка 15% закупок этой страной. Традиционный соперник РФ по этому направлению - Норвегия поставила в туда чуть более 1% крабов. В то же время более половины мороженых крабов попадают в Катар из ОАЭ.
В союзе уточнили, что российский экспорт всей продукции АПК в Катар в 2024 году показал рост в 17 раз в весе и почти в 8 раз в стоимостном выражении: до 175 тысяч тонн на 53 миллиона долларов.
"А вот в Россию из Катара в 2024 году привезли только один вид продукции - духи", - добавили там.
Ранее в рамках пятого заседания совместной Российско-Катарской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщал, что Россия готова увеличить поставки в Катар сельхозпродукции, в том числе халяльной. Кроме того, российская сторона выразила готовность создать региональный агропромышленный хаб в стране.
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Минсельхоз сообщил о расширении экспорта вина в Таиланд
15 марта, 10:16
 
ЭкономикаРОССИЯКАТАРРыбный союзрыбаморепродуктыэкспорт
 
 
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