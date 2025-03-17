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Сбербанк впервые в России предложил цифровой актив в секторе агрокультуры

Сбербанк впервые в России предложил цифровой актив в секторе агрокультуры - 17.03.2025, ПРАЙМ

Сбербанк впервые в России предложил цифровой актив в секторе агрокультуры

Сбербанк впервые на российском рынке предложил цифровой финансовый актив (ЦФА) в секторе агрокультуры — ЦФА на индекс какао, такой актив даёт инвестору доступ к | 17.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-17T15:41+0300

2025-03-17T15:41+0300

2025-03-17T15:41+0300

экономика

сбербанк

технологии

финансы

цфа

какао

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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Сбербанк впервые на российском рынке предложил цифровой финансовый актив (ЦФА) в секторе агрокультуры — ЦФА на индекс какао, такой актив даёт инвестору доступ к международному рынку какао и имеет низкий порог входа, говорится в пресс-релизе банка. "Сбер" представил первый цифровой финансовый актив, ЦФА, привязанный к международной цене какао через расчётный фьючерс на Мосбирже. Инвестировать в этот инструмент могут квалифицированные инвесторы — как частные лица, так и компании", - говорится в сообщении. Такой ЦФА позволяет получить доступ к международному рынку какао; защитить владельца от возможного ослабления рубля (в цену токена заложена валютная переоценка актива); участвовать в торгах с низким порогом входа ― каждый токен эквивалентен одному килограмму какао; хеджировать риски роста цен на какао для компаний, которые используют его в качестве сырья, отмечается там же. ЦФА выпускаются сроком до четырёх месяцев. Приобрести ЦФА на какао можно на платформе цифровых активов Сбербанка до 8 июля. Доступен досрочный выход, указывается там же. "Какао — это не только напиток, но и глобальный товарный актив, который пользуется устойчивым спросом и торгуется на биржах по всему миру. Поэтому мы разработали ЦФА на какао, сочетающий традиционную привлекательность сырьевых рынков и инновационные технологии. Наш продукт помогает инвесторам диверсифицировать активы и достигать финансовых целей", - приводятся слова директора департамента глобальных рынков Сбербанка Александра Зозули.

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сбербанк, технологии, финансы, цфа, какао