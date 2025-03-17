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Сбербанк впервые в России предложил цифровой актив в секторе агрокультуры - 17.03.2025, ПРАЙМ
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Сбербанк впервые в России предложил цифровой актив в секторе агрокультуры
Сбербанк впервые в России предложил цифровой актив в секторе агрокультуры - 17.03.2025, ПРАЙМ
Сбербанк впервые в России предложил цифровой актив в секторе агрокультуры
Сбербанк впервые на российском рынке предложил цифровой финансовый актив (ЦФА) в секторе агрокультуры — ЦФА на индекс какао, такой актив даёт инвестору доступ к | 17.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-17T15:41+0300
2025-03-17T15:41+0300
экономика
сбербанк
технологии
финансы
цфа
какао
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Сбербанк впервые на российском рынке предложил цифровой финансовый актив (ЦФА) в секторе агрокультуры — ЦФА на индекс какао, такой актив даёт инвестору доступ к международному рынку какао и имеет низкий порог входа, говорится в пресс-релизе банка. "Сбер" представил первый цифровой финансовый актив, ЦФА, привязанный к международной цене какао через расчётный фьючерс на Мосбирже. Инвестировать в этот инструмент могут квалифицированные инвесторы — как частные лица, так и компании", - говорится в сообщении. Такой ЦФА позволяет получить доступ к международному рынку какао; защитить владельца от возможного ослабления рубля (в цену токена заложена валютная переоценка актива); участвовать в торгах с низким порогом входа ― каждый токен эквивалентен одному килограмму какао; хеджировать риски роста цен на какао для компаний, которые используют его в качестве сырья, отмечается там же. ЦФА выпускаются сроком до четырёх месяцев. Приобрести ЦФА на какао можно на платформе цифровых активов Сбербанка до 8 июля. Доступен досрочный выход, указывается там же. "Какао — это не только напиток, но и глобальный товарный актив, который пользуется устойчивым спросом и торгуется на биржах по всему миру. Поэтому мы разработали ЦФА на какао, сочетающий традиционную привлекательность сырьевых рынков и инновационные технологии. Наш продукт помогает инвесторам диверсифицировать активы и достигать финансовых целей", - приводятся слова директора департамента глобальных рынков Сбербанка Александра Зозули.
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сбербанк, технологии, финансы, цфа, какао
Экономика, Сбербанк, Технологии, Финансы, ЦФА, какао
15:41 17.03.2025
 
Сбербанк впервые в России предложил цифровой актив в секторе агрокультуры

Сбербанк впервые на российском рынке предложил ЦФА на индекс какао

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПроизводство кондитерских изделий в Новосибирске
Производство кондитерских изделий в Новосибирске - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Сбербанк впервые на российском рынке предложил цифровой финансовый актив (ЦФА) в секторе агрокультуры — ЦФА на индекс какао, такой актив даёт инвестору доступ к международному рынку какао и имеет низкий порог входа, говорится в пресс-релизе банка.
"Сбер" представил первый цифровой финансовый актив, ЦФА, привязанный к международной цене какао через расчётный фьючерс на Мосбирже. Инвестировать в этот инструмент могут квалифицированные инвесторы — как частные лица, так и компании", - говорится в сообщении.
Такой ЦФА позволяет получить доступ к международному рынку какао; защитить владельца от возможного ослабления рубля (в цену токена заложена валютная переоценка актива); участвовать в торгах с низким порогом входа ― каждый токен эквивалентен одному килограмму какао; хеджировать риски роста цен на какао для компаний, которые используют его в качестве сырья, отмечается там же.
ЦФА выпускаются сроком до четырёх месяцев. Приобрести ЦФА на какао можно на платформе цифровых активов Сбербанка до 8 июля. Доступен досрочный выход, указывается там же.
"Какао — это не только напиток, но и глобальный товарный актив, который пользуется устойчивым спросом и торгуется на биржах по всему миру. Поэтому мы разработали ЦФА на какао, сочетающий традиционную привлекательность сырьевых рынков и инновационные технологии. Наш продукт помогает инвесторам диверсифицировать активы и достигать финансовых целей", - приводятся слова директора департамента глобальных рынков Сбербанка Александра Зозули.
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