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ВТБ отметил рост российского рынка рублевых сбережений в феврале на 2,1%
ВТБ отметил рост российского рынка рублевых сбережений в феврале на 2,1% - 17.03.2025, ПРАЙМ
ВТБ отметил рост российского рынка рублевых сбережений в феврале на 2,1%
Российский рынок рублевых сбережений, по оценке ВТБ, в феврале вырос на 2,1% и достиг 54,2 триллиона рублей, говорится в пресс-релизе кредитной организации. В... | 17.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-17T10:06+0300
2025-03-17T10:06+0300
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экономика
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Российский рынок рублевых сбережений, по оценке ВТБ, в феврале вырос на 2,1% и достиг 54,2 триллиона рублей, говорится в пресс-релизе кредитной организации. В банке считают, что рынок рублевых сбережений продолжит рост на протяжении всего года. "По оценке ВТБ, общерыночный объем рублевых пассивов в феврале показал рост на 2,1%, прибавив более 1 триллиона рублей, и достиг 54,2 триллиона рублей. Для сравнения, в феврале прошлого года рост рынка составил 1,1 триллиона рублей, а в январе 2025 года рынок показал сезонное снижение на 475 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Также сообщается, что темп роста портфеля розничных рублевых пассивов ВТБ в феврале увеличился в 2,5 раза. Общая сумма рублевых пассивов банка достигла 10,2 триллиона рублей. Основным инструментом сбережения для населения остаются срочные депозиты. В феврале клиенты ВТБ открыли более 711 тысяч вкладов. "Несмотря на локальную корректировку ставок на рынке в феврале, "время вкладчика" продолжается. Все еще сохраняется уникальная ситуация, когда ставки по депозитам находятся на уровне ключевой. Мы прогнозируем, что рынок рублевых сбережений продолжит рост на протяжении всего года. Даже в случае перехода ЦБ к смягчению ДКП, уровень ставок будет оставаться высоким, и вкладчики продолжат делать накопления", – прокомментировал руководитель департамента сбережений и зачислений ВТБ Дмитрий Володин, его слова приводятся в сообщении.
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втб, финансы, россия, рынки, сбережения
Экономика, ВТБ, Финансы, РОССИЯ, Рынки, сбережения
ВТБ отметил рост российского рынка рублевых сбережений в феврале на 2,1%
ВТБ: рынок рублевых сбережений в феврале вырос до 54,2 триллиона рублей
МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Российский рынок рублевых сбережений, по оценке ВТБ, в феврале вырос на 2,1% и достиг 54,2 триллиона рублей, говорится в пресс-релизе кредитной организации. В банке считают, что рынок рублевых сбережений продолжит рост на протяжении всего года.
"По оценке ВТБ, общерыночный объем рублевых пассивов в феврале показал рост на 2,1%, прибавив более 1 триллиона рублей, и достиг 54,2 триллиона рублей. Для сравнения, в феврале прошлого года рост рынка составил 1,1 триллиона рублей, а в январе 2025 года рынок показал сезонное снижение на 475 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что темп роста портфеля розничных рублевых пассивов ВТБ в феврале увеличился в 2,5 раза. Общая сумма рублевых пассивов банка достигла 10,2 триллиона рублей. Основным инструментом сбережения для населения остаются срочные депозиты. В феврале клиенты ВТБ открыли более 711 тысяч вкладов.
"Несмотря на локальную корректировку ставок на рынке в феврале, "время вкладчика" продолжается. Все еще сохраняется уникальная ситуация, когда ставки по депозитам находятся на уровне ключевой. Мы прогнозируем, что рынок рублевых сбережений продолжит рост на протяжении всего года. Даже в случае перехода ЦБ к смягчению ДКП, уровень ставок будет оставаться высоким, и вкладчики продолжат делать накопления", – прокомментировал руководитель департамента сбережений и зачислений ВТБ Дмитрий Володин, его слова приводятся в сообщении.
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