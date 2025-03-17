https://1prime.ru/20250317/spg-855846056.html

Глобальный импорт СПГ в феврале вырос на 3,7%, сообщается в докладе ФСЭГ

Глобальный импорт СПГ в феврале вырос на 3,7%, сообщается в докладе ФСЭГ - 17.03.2025, ПРАЙМ

Глобальный импорт СПГ в феврале вырос на 3,7%, сообщается в докладе ФСЭГ

Мировой импорт сжиженного природного газа (СПГ) в феврале перешел к росту после трех месяцев снижения - за месяц вырос на 3,7%, до 34,9 миллиона тонн,... | 17.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-17T10:14+0300

2025-03-17T10:14+0300

2025-03-17T10:14+0300

энергетика

газ

европа

ближний восток

фсэг

спг

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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Мировой импорт сжиженного природного газа (СПГ) в феврале перешел к росту после трех месяцев снижения - за месяц вырос на 3,7%, до 34,9 миллиона тонн, сообщается в докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). "В феврале 2025 года мировой импорт СПГ вырос на 3,7% (1,26 миллиона тонн) до 34,9 миллиона тонн, демонстрируя самый высокий месячный рост. Это первое увеличение после трех месяцев снижения подряд", - говорится в докладе. Отмечается, что общее увеличение было вызвано ростом импорта СПГ в Европе и в меньшей степени обусловлено притоком в страны Ближнего Востока и Северной Африки.

https://1prime.ru/20250312/spg-855714871.html

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газ, европа, ближний восток, фсэг, спг