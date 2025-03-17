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Глобальный импорт СПГ в феврале вырос на 3,7%, сообщается в докладе ФСЭГ
Глобальный импорт СПГ в феврале вырос на 3,7%, сообщается в докладе ФСЭГ - 17.03.2025, ПРАЙМ
Глобальный импорт СПГ в феврале вырос на 3,7%, сообщается в докладе ФСЭГ
Мировой импорт сжиженного природного газа (СПГ) в феврале перешел к росту после трех месяцев снижения - за месяц вырос на 3,7%, до 34,9 миллиона тонн,... | 17.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-17T10:14+0300
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Мировой импорт сжиженного природного газа (СПГ) в феврале перешел к росту после трех месяцев снижения - за месяц вырос на 3,7%, до 34,9 миллиона тонн, сообщается в докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). "В феврале 2025 года мировой импорт СПГ вырос на 3,7% (1,26 миллиона тонн) до 34,9 миллиона тонн, демонстрируя самый высокий месячный рост. Это первое увеличение после трех месяцев снижения подряд", - говорится в докладе. Отмечается, что общее увеличение было вызвано ростом импорта СПГ в Европе и в меньшей степени обусловлено притоком в страны Ближнего Востока и Северной Африки.
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газ, европа, ближний восток, фсэг, спг
Энергетика, Газ, ЕВРОПА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ФСЭГ, СПГ
Глобальный импорт СПГ в феврале вырос на 3,7%, сообщается в докладе ФСЭГ
ФСЭГ: мировой импорт СПГ в феврале вырос до 34,9 миллиона тонн
МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Мировой импорт сжиженного природного газа (СПГ) в феврале перешел к росту после трех месяцев снижения - за месяц вырос на 3,7%, до 34,9 миллиона тонн, сообщается в докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).
"В феврале 2025 года мировой импорт СПГ вырос на 3,7% (1,26 миллиона тонн) до 34,9 миллиона тонн, демонстрируя самый высокий месячный рост. Это первое увеличение после трех месяцев снижения подряд", - говорится в докладе.
Отмечается, что общее увеличение было вызвано ростом импорта СПГ в Европе и в меньшей степени обусловлено притоком в страны Ближнего Востока и Северной Африки.
Украина намерена импортировать большие объемы американского СПГ