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Импорт СПГ в Европу в феврале вырос на 19%
Импорт СПГ в Европу в феврале вырос на 19% - 17.03.2025, ПРАЙМ
Импорт СПГ в Европу в феврале вырос на 19%
Импорт сжиженного природного газа (СПГ) в Европу в феврале вырос на 19% в годовом выражении, до рекордных для этого месяца 11,99 миллиона тонн, говорится в... | 17.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-17T10:36+0300
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Импорт сжиженного природного газа (СПГ) в Европу в феврале вырос на 19% в годовом выражении, до рекордных для этого месяца 11,99 миллиона тонн, говорится в докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). "В феврале 2025 года импорт СПГ в Европу подскочил на 19% (1,95 миллиона тонн), достигнув рекордного уровня для этого месяца в 11,99 миллиона тонн", - говорится в докладе. Отмечается, что рост был обусловлен сокращением трубопроводных поставок и повышением спроса на газ для отопления в условиях холодной погоды. Самый активный рост импорта СПГ наблюдался в Турции, Великобритании, Франции и Бельгии, что позволило компенсировать снижение в Испании, Нидерландах, Италии и Германии. За период с января по февраль импорт СПГ в Европу вырос на 13,5% и составил 24,01 миллиона тонн, добавляется в докладе.
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Энергетика, Газ, ЕВРОПА, ТУРЦИЯ, СПГ, импорт СПГ
Импорт СПГ в Европу в феврале вырос на 19%
ФСЭГ: импорт СПГ в Европу в феврале достиг рекордных 11,99 миллиона тонн
МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Импорт сжиженного природного газа (СПГ) в Европу в феврале вырос на 19% в годовом выражении, до рекордных для этого месяца 11,99 миллиона тонн, говорится в докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).
"В феврале 2025 года импорт СПГ в Европу подскочил на 19% (1,95 миллиона тонн), достигнув рекордного уровня для этого месяца в 11,99 миллиона тонн", - говорится в докладе.
Отмечается, что рост был обусловлен сокращением трубопроводных поставок и повышением спроса на газ для отопления в условиях холодной погоды.
Самый активный рост импорта СПГ наблюдался в Турции, Великобритании, Франции и Бельгии, что позволило компенсировать снижение в Испании, Нидерландах, Италии и Германии.
За период с января по февраль импорт СПГ в Европу вырос на 13,5% и составил 24,01 миллиона тонн, добавляется в докладе.
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