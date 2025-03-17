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Аналитики ждут, что розничные продажи в США в феврале выросли на 0,7%
Аналитики ждут, что розничные продажи в США в феврале выросли на 0,7% - 17.03.2025, ПРАЙМ
Аналитики ждут, что розничные продажи в США в феврале выросли на 0,7%
Объемы розничных продаж в США в феврале поднялись на 0,7% по отношению к январю, полагают опрошенные порталом Trading Economics аналитики. | 17.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-17T08:14+0300
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Объемы розничных продаж в США в феврале поднялись на 0,7% по отношению к январю, полагают опрошенные порталом Trading Economics аналитики. Официальная статистика будет опубликована в пресс-релизе американского министерства торговли в понедельник, 17 марта, в 15.30 мск. Розничные продажи - один из важнейших показателей состояния экономики США, так как на потребительские расходы приходится около 70% ВВП страны. Показатель публикуется министерством торговли США ежемесячно и может служить индикатором потребительского спроса и уровня доверия потребителей к экономике. Учитывая высокую волатильность продаж автомобилей, многие аналитики предпочитают отслеживать динамику розничных продаж без учета этой товарной группы.
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сша, бизнес
Аналитики ждут, что розничные продажи в США в феврале выросли на 0,7%
Аналитики полагают, что объем розничных продаж в США вырос в феврале на 0,7%
МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Объемы розничных продаж в США в феврале поднялись на 0,7% по отношению к январю, полагают опрошенные порталом Trading Economics аналитики.
Официальная статистика будет опубликована в пресс-релизе американского министерства торговли в понедельник, 17 марта, в 15.30 мск.
Розничные продажи - один из важнейших показателей состояния экономики США, так как на потребительские расходы приходится около 70% ВВП страны. Показатель публикуется министерством торговли США ежемесячно и может служить индикатором потребительского спроса и уровня доверия потребителей к экономике. Учитывая высокую волатильность продаж автомобилей, многие аналитики предпочитают отслеживать динамику розничных продаж без учета этой товарной группы.
В Госдуме хотят запретить розничную продажу табачных изделий в павильонах