https://1prime.ru/20250317/ssha-855842744.html

Аналитики ждут, что розничные продажи в США в феврале выросли на 0,7%

Аналитики ждут, что розничные продажи в США в феврале выросли на 0,7% - 17.03.2025, ПРАЙМ

Аналитики ждут, что розничные продажи в США в феврале выросли на 0,7%

Объемы розничных продаж в США в феврале поднялись на 0,7% по отношению к январю, полагают опрошенные порталом Trading Economics аналитики. | 17.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-17T08:14+0300

2025-03-17T08:14+0300

2025-03-17T08:14+0300

экономика

сша

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_fff8c58005d8de15c88cc1aade8794d8.jpg

МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Объемы розничных продаж в США в феврале поднялись на 0,7% по отношению к январю, полагают опрошенные порталом Trading Economics аналитики. Официальная статистика будет опубликована в пресс-релизе американского министерства торговли в понедельник, 17 марта, в 15.30 мск. Розничные продажи - один из важнейших показателей состояния экономики США, так как на потребительские расходы приходится около 70% ВВП страны. Показатель публикуется министерством торговли США ежемесячно и может служить индикатором потребительского спроса и уровня доверия потребителей к экономике. Учитывая высокую волатильность продаж автомобилей, многие аналитики предпочитают отслеживать динамику розничных продаж без учета этой товарной группы.

https://1prime.ru/20250115/gosduma-854222498.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, бизнес