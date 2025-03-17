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NYT: США покинут группу по расследованиям против РФ по конфликту на Украине - 17.03.2025, ПРАЙМ
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NYT: США покинут группу по расследованиям против РФ по конфликту на Украине
NYT: США покинут группу по расследованиям против РФ по конфликту на Украине - 17.03.2025, ПРАЙМ
NYT: США покинут группу по расследованиям против РФ по конфликту на Украине
Министерство юстиции США уведомило европейских чиновников о выходе Вашингтона из международной группы, занимающейся расследованиями, в том числе в отношении... | 17.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-17T09:27+0300
2025-03-17T09:27+0300
политика
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Министерство юстиции США уведомило европейских чиновников о выходе Вашингтона из международной группы, занимающейся расследованиями, в том числе в отношении руководства России в контексте конфликта на Украине, сообщает New York Times со ссылкой на источники.По данным издания, американские власти тайно проинформировали своих европейских коллег о решении выйти из многонациональной группы, созданной для проведения расследований в отношении лидеров, связанных с украинским конфликтом. Источники газеты утверждают, что США объясняют этот шаг необходимостью перераспределения ресурсов. Кроме того, администрация президента Дональда Трампа сокращает работу команды Минюста, которая сотрудничает с украинскими прокурорами и правоохранительными органами.Также New York Times отмечает, что эта международная группа ведет расследования не только в отношении российских властей, но и руководства Белоруссии, КНДР и Ирана. США присоединились к ней в 2023 году, а официальное уведомление о выходе, как ожидается, будет отправлено членам Евроюста 17 марта.
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сша, россия, украина, дональд трамп, new york times
Политика, США, РОССИЯ, УКРАИНА, Дональд Трамп, New York Times
09:27 17.03.2025
 
NYT: США покинут группу по расследованиям против РФ по конфликту на Украине

NYT: США выйдут из группы, ведущей расследования против РФ по украинскому конфликту

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Министерство юстиции США уведомило европейских чиновников о выходе Вашингтона из международной группы, занимающейся расследованиями, в том числе в отношении руководства России в контексте конфликта на Украине, сообщает New York Times со ссылкой на источники.
По данным издания, американские власти тайно проинформировали своих европейских коллег о решении выйти из многонациональной группы, созданной для проведения расследований в отношении лидеров, связанных с украинским конфликтом.
Источники газеты утверждают, что США объясняют этот шаг необходимостью перераспределения ресурсов. Кроме того, администрация президента Дональда Трампа сокращает работу команды Минюста, которая сотрудничает с украинскими прокурорами и правоохранительными органами.
Также New York Times отмечает, что эта международная группа ведет расследования не только в отношении российских властей, но и руководства Белоруссии, КНДР и Ирана. США присоединились к ней в 2023 году, а официальное уведомление о выходе, как ожидается, будет отправлено членам Евроюста 17 марта.
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США останутся лидером мирового нефтегаза, считают эксперты
05:37
 
ПолитикаСШАРОССИЯУКРАИНАДональд ТрампNew York Times
 
 
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