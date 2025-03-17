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В Нацразведке США поделились ожиданиями от разговора Путина и Трампа

В Нацразведке США поделились ожиданиями от разговора Путина и Трампа - 17.03.2025, ПРАЙМ

В Нацразведке США поделились ожиданиями от разговора Путина и Трампа

Между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом должен состояться продуктивный диалог, заявила директор Национальной разведки... | 17.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-17T15:00+0300

2025-03-17T15:00+0300

2025-03-17T15:00+0300

политика

сша

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владимир путин

дональд трамп

украина

тулси габбард

переговоры

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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом должен состояться продуктивный диалог, заявила директор Национальной разведки США Тулси Габбард в интервью телеканалу NDTV.Как отметила глава американской Нацразведки, переговоры между странами, которые в равной степени заинтересованы в обсуждении темы и вовлечены в ситцацию, предполагают большую работу со стороны обеих стран. "И я уверена, что в подходящее время у президента Трампа состоится очень продуктивный разговор с Путиным, который еще раз подтвердит его (главы США – ред.) непоколебимую приверженность миру", - сказала Габбард.Кроме того, она отметила трезвый взгляд американского лидера на проблему затяжного конфликта на Украине. Габбард добавила, что Трамп очень четко обозначил свою позицию в этой проблеме, которая заключается в скорейшем урегулировании конфликта и мире. Глава Нацразведки США также отметила, что лучшие переговорщики со стороны США на данный момент поддерживают связи с Россией и Украиной, и США с нетерпением ожидают дальнейшего прогресса по переговорам, который заметен даже за столь короткий промежуток времени. Габбард также выступила с критикой в адрес бывшего президента США Джо Байдена. Она отметила, что Байден и администрация бывшего президента не предприняли никаких усилий для остановки и урегулирования украинского конфликта, в частности, даже не пыталась вести прямой диалог с Путиным.Ранее пресс-секретарь России Дмитрий Песков сообщил о телефонном разговоре между российским и американским лидерами, который состоится во вторник.

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сша, россия, владимир путин, дональд трамп, украина, тулси габбард, переговоры