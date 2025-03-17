https://1prime.ru/20250317/ssha-855855805.html

В Госдепартаменте США рассказали о целях страны по вопросу Украины

В Госдепартаменте США рассказали о целях страны по вопросу Украины - 17.03.2025, ПРАЙМ

В Госдепартаменте США рассказали о целях страны по вопросу Украины

США стремятся к достижению долгосрочного мира на Украине, однако для этого требуется как можно скорее прекратить боевые действия, заявила официальный... | 17.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-17T16:46+0300

2025-03-17T16:46+0300

2025-03-17T16:46+0300

политика

сша

марк рубио

дональд трамп

украина

россия

владимир путин

переговоры

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ВАШИНГТОН, 17 мар – ПРАЙМ. США стремятся к достижению долгосрочного мира на Украине, однако для этого требуется как можно скорее прекратить боевые действия, заявила официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс."Чтобы говорить о мире, который продлится не месяц, не полгода и не год, сперва нужно прекратить убийства. Стрельба и кровопролитие должны остановиться", – сказала она в эфире телеканала Fox Business.Кроме того, Брюс отметила, что именно прекращение огня и стало целью прошедших переговоров США с российской делегацией в Эр-Рияде и последующими переговорами с украинской стороной в Джидде.Дипломат добавила, что госсекретарь США Марко Рубио проводит активную дипломатию с Россией и Украиной, а президент США Дональд Трамп налаживает контакты с президентом России Владимиром Путиным, чтобы как можно скорее добиться согласия сторон на перемирие, поскольку не только США, но и весь мир хочет, чтобы конфликт подошел к концу.

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сша, марк рубио, дональд трамп, украина, россия, владимир путин, переговоры