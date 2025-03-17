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В Госдепартаменте США рассказали о целях страны по вопросу Украины - 17.03.2025, ПРАЙМ
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В Госдепартаменте США рассказали о целях страны по вопросу Украины
В Госдепартаменте США рассказали о целях страны по вопросу Украины - 17.03.2025, ПРАЙМ
В Госдепартаменте США рассказали о целях страны по вопросу Украины
США стремятся к достижению долгосрочного мира на Украине, однако для этого требуется как можно скорее прекратить боевые действия, заявила официальный... | 17.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-17T16:46+0300
2025-03-17T16:46+0300
политика
сша
марк рубио
дональд трамп
украина
россия
владимир путин
переговоры
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ВАШИНГТОН, 17 мар – ПРАЙМ. США стремятся к достижению долгосрочного мира на Украине, однако для этого требуется как можно скорее прекратить боевые действия, заявила официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс."Чтобы говорить о мире, который продлится не месяц, не полгода и не год, сперва нужно прекратить убийства. Стрельба и кровопролитие должны остановиться", – сказала она в эфире телеканала Fox Business.Кроме того, Брюс отметила, что именно прекращение огня и стало целью прошедших переговоров США с российской делегацией в Эр-Рияде и последующими переговорами с украинской стороной в Джидде.Дипломат добавила, что госсекретарь США Марко Рубио проводит активную дипломатию с Россией и Украиной, а президент США Дональд Трамп налаживает контакты с президентом России Владимиром Путиным, чтобы как можно скорее добиться согласия сторон на перемирие, поскольку не только США, но и весь мир хочет, чтобы конфликт подошел к концу.
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сша, марк рубио, дональд трамп, украина, россия, владимир путин, переговоры
Политика, США, Марк Рубио, Дональд Трамп, УКРАИНА, РОССИЯ, Владимир Путин, переговоры
16:46 17.03.2025
 
В Госдепартаменте США рассказали о целях страны по вопросу Украины

Брюс: США стремятся к долгосрочному миру на Украине и прекращению огня

© Sputnik | Перейти в медиабанкЗдание Госдепа США
Здание Госдепа США
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ВАШИНГТОН, 17 мар – ПРАЙМ. США стремятся к достижению долгосрочного мира на Украине, однако для этого требуется как можно скорее прекратить боевые действия, заявила официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс.
"Чтобы говорить о мире, который продлится не месяц, не полгода и не год, сперва нужно прекратить убийства. Стрельба и кровопролитие должны остановиться", – сказала она в эфире телеканала Fox Business.
Кроме того, Брюс отметила, что именно прекращение огня и стало целью прошедших переговоров США с российской делегацией в Эр-Рияде и последующими переговорами с украинской стороной в Джидде.
Дипломат добавила, что госсекретарь США Марко Рубио проводит активную дипломатию с Россией и Украиной, а президент США Дональд Трамп налаживает контакты с президентом России Владимиром Путиным, чтобы как можно скорее добиться согласия сторон на перемирие, поскольку не только США, но и весь мир хочет, чтобы конфликт подошел к концу.
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ПолитикаСШАМарк РубиоДональд ТрампУКРАИНАРОССИЯВладимир Путинпереговоры
 
 
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