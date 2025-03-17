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"Суперджет" совершил первый полет с российским двигателем - 17.03.2025, ПРАЙМ
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"Суперджет" совершил первый полет с российским двигателем
"Суперджет" совершил первый полет с российским двигателем - 17.03.2025, ПРАЙМ
"Суперджет" совершил первый полет с российским двигателем
Добавлен третий абзац. | 17.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-17T06:26+0300
2025-03-17T06:26+0300
бизнес
россия
промышленность
комсомольск-на-амуре
рф
сергей чемезов
денис мантуров
ростех
росавиация
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Добавлен третий абзац. МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Самолет "Суперджет" совершил первый полет с российским двигателем ПД-8 в Комсомольске-на-Амуре, таким образом, начались летные испытания двигателя в составе воздушного судна, сообщили в пресс-службе госкоропорации "Ростех". "Опытный образец самолета "Суперджет" совершил первый полет с отечественными двигателями ПД-8. Он прошел в Комсомольске-на-Амуре и ознаменовал начало летных испытаний ПД-8 в составе "Суперджета". Полет был выполнен экипажем в составе летчиков-испытателей Дмитрия Александровича Деменева, Игоря Юрьевича Гревцева и бортового оператора Максима Григорьевича Грюканова. Самолет находился в воздухе около 40 минут, достиг скорости 500 километров в час и высоты до 3000 метров", - отметили в "Ростехе". Госкорпорация "Ростех" тем временем в Telegram-канале опубликовала и видео первого полета самолета с российским двигателем ПД-8. На кадрах - успешный взлет самолета. Командир экипажа после приземления сообщил, что полетное задание выполнено в полном объеме. Силовая установка с двигателями ПД-8 показала стабильную работу, в полете проводилась оценка газодинамической устойчивости двигателей на постоянных и переменных режимах. Работы по программе импортозамещения "Суперджета" выполняет большая кооперация предприятий под эгидой компании "Яковлев" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК). Новые российские силовые установки созданы специалистами Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК). "Самолет с силовой установкой ПД-8 присоединился к летным испытаниям - это важный и долгожданный шаг на пути к сертификации технологически независимой версии "Суперджета". Полная самоотдача и преодоление двигателестроителями всех вызовов позволили самолету успешно выполнить первый полет на российских двигателях. Для интенсификации сертификационных испытаний производитель планирует подключить к ним третий, полностью российский "Суперджет". Рассчитываем, что эта работа будет вестись в графике, необходимую финансовую и ресурсную поддержку авиастроителей государство обеспечивает в полном объеме", - заявил первый вице-премьер РФ, председатель Наблюдательного совета госкорпорации "Ростех" Денис Мантуров. Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов добавил, что проект по импортозамещению самолета "Суперджет" реализуется в очень сжатые по меркам мирового авиастроения сроки. После 2022 года воздушное судно приходится фактически пересобирать заново. "Впереди еще много работы и много полетов. В апреле к сертификационным летным испытаниям присоединится еще один, полностью российский, борт с двигателями ПД-8", - добавил Чемезов. Он также отметил, что присоединение к полетам самолета в полностью российском облике позволит исследовать в процессе сертификационных летных испытаний взаимодействие силовой установки с двигателями ПД-8 с отечественными системами. ОБ ИМОРТОЗАМЕЩЕНИИ "СУПЕРДЖЕТА" В рамках работ по импортозамещению ближнемагистрального узкофюзеляжного авиалайнера "Суперджет" замещается около 40 импортных систем и агрегатов, в том числе двигатель, авионика, шасси, вспомогательная силовая установка, комплексная система управления, системы электроснабжения, кондиционирования воздуха, противопожарной защиты и другие. Также самолет получил отечественный фюзеляж, в который были внесены изменения, упрощающие производство и обслуживание самолета. "Наша общая цель - предоставить эксплуатантам безопасный и качественный российский самолет для комфортной перевозки пассажиров на региональных и ближнемагистральных маршрутах. "Суперджет" в новом облике крайне необходим для решения стратегических задач, которые перед всем воздушным транспортом поставило руководство страны. Это увеличение авиамобильности наших граждан и рост интенсивности авиасообщения в России к 2030 году в полтора раза", - заключил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.
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192
40
192
40
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1
5
4.7
96
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бизнес, россия, промышленность, комсомольск-на-амуре, рф, сергей чемезов, денис мантуров, ростех, росавиация
Бизнес, РОССИЯ, Промышленность, КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, РФ, Сергей Чемезов, Денис Мантуров, Ростех, Росавиация
06:26 17.03.2025
 
"Суперджет" совершил первый полет с российским двигателем

Самолет "Суперджет" совершил первый полет с российским двигателем ПД-8

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Добавлен третий абзац.
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Самолет "Суперджет" совершил первый полет с российским двигателем ПД-8 в Комсомольске-на-Амуре, таким образом, начались летные испытания двигателя в составе воздушного судна, сообщили в пресс-службе госкоропорации "Ростех".
"Опытный образец самолета "Суперджет" совершил первый полет с отечественными двигателями ПД-8. Он прошел в Комсомольске-на-Амуре и ознаменовал начало летных испытаний ПД-8 в составе "Суперджета". Полет был выполнен экипажем в составе летчиков-испытателей Дмитрия Александровича Деменева, Игоря Юрьевича Гревцева и бортового оператора Максима Григорьевича Грюканова. Самолет находился в воздухе около 40 минут, достиг скорости 500 километров в час и высоты до 3000 метров", - отметили в "Ростехе".
Госкорпорация "Ростех" тем временем в Telegram-канале опубликовала и видео первого полета самолета с российским двигателем ПД-8. На кадрах - успешный взлет самолета.
Командир экипажа после приземления сообщил, что полетное задание выполнено в полном объеме. Силовая установка с двигателями ПД-8 показала стабильную работу, в полете проводилась оценка газодинамической устойчивости двигателей на постоянных и переменных режимах. Работы по программе импортозамещения "Суперджета" выполняет большая кооперация предприятий под эгидой компании "Яковлев" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК). Новые российские силовые установки созданы специалистами Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК).
"Самолет с силовой установкой ПД-8 присоединился к летным испытаниям - это важный и долгожданный шаг на пути к сертификации технологически независимой версии "Суперджета". Полная самоотдача и преодоление двигателестроителями всех вызовов позволили самолету успешно выполнить первый полет на российских двигателях. Для интенсификации сертификационных испытаний производитель планирует подключить к ним третий, полностью российский "Суперджет". Рассчитываем, что эта работа будет вестись в графике, необходимую финансовую и ресурсную поддержку авиастроителей государство обеспечивает в полном объеме", - заявил первый вице-премьер РФ, председатель Наблюдательного совета госкорпорации "Ростех" Денис Мантуров.
Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов добавил, что проект по импортозамещению самолета "Суперджет" реализуется в очень сжатые по меркам мирового авиастроения сроки. После 2022 года воздушное судно приходится фактически пересобирать заново.
"Впереди еще много работы и много полетов. В апреле к сертификационным летным испытаниям присоединится еще один, полностью российский, борт с двигателями ПД-8", - добавил Чемезов.
Он также отметил, что присоединение к полетам самолета в полностью российском облике позволит исследовать в процессе сертификационных летных испытаний взаимодействие силовой установки с двигателями ПД-8 с отечественными системами.
ОБ ИМОРТОЗАМЕЩЕНИИ "СУПЕРДЖЕТА"
В рамках работ по импортозамещению ближнемагистрального узкофюзеляжного авиалайнера "Суперджет" замещается около 40 импортных систем и агрегатов, в том числе двигатель, авионика, шасси, вспомогательная силовая установка, комплексная система управления, системы электроснабжения, кондиционирования воздуха, противопожарной защиты и другие. Также самолет получил отечественный фюзеляж, в который были внесены изменения, упрощающие производство и обслуживание самолета.
"Наша общая цель - предоставить эксплуатантам безопасный и качественный российский самолет для комфортной перевозки пассажиров на региональных и ближнемагистральных маршрутах. "Суперджет" в новом облике крайне необходим для решения стратегических задач, которые перед всем воздушным транспортом поставило руководство страны. Это увеличение авиамобильности наших граждан и рост интенсивности авиасообщения в России к 2030 году в полтора раза", - заключил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.
 
БизнесРОССИЯПромышленностьКОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕРФСергей ЧемезовДенис МантуровРостехРосавиация
 
 
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