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Силуанов сделал заявление относительно возобновления работы со SWIFT
Силуанов сделал заявление относительно возобновления работы со SWIFT - 17.03.2025, ПРАЙМ
Силуанов сделал заявление относительно возобновления работы со SWIFT
Диалога с США по возобновлению работы российских банков со SWIFT как не было, так и сейчас нет, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов "Известиям". | 17.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-17T18:48+0300
2025-03-17T18:48+0300
2025-03-17T18:49+0300
экономика
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Диалога с США по возобновлению работы российских банков со SWIFT как не было, так и сейчас нет, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов "Известиям". "По линии Минфинов диалога как не было, так и нет", - приводится цитата Силуанова в Telegram-канале издания.
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антон силуанов, банки, рф, swift
Экономика, Антон Силуанов, Банки, РФ, SWIFT
Силуанов сделал заявление относительно возобновления работы со SWIFT
Диалога с США по возобновлению работы банков РФ со SWIFT сейчас нет - Силуанов