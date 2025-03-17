https://1prime.ru/20250317/swift-855859264.html

Силуанов сделал заявление относительно возобновления работы со SWIFT

Силуанов сделал заявление относительно возобновления работы со SWIFT - 17.03.2025, ПРАЙМ

Силуанов сделал заявление относительно возобновления работы со SWIFT

Диалога с США по возобновлению работы российских банков со SWIFT как не было, так и сейчас нет, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов "Известиям". | 17.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-17T18:48+0300

2025-03-17T18:48+0300

2025-03-17T18:49+0300

экономика

антон силуанов

банки

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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Диалога с США по возобновлению работы российских банков со SWIFT как не было, так и сейчас нет, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов "Известиям". "По линии Минфинов диалога как не было, так и нет", - приводится цитата Силуанова в Telegram-канале издания.

https://1prime.ru/20250306/siluanov-855537527.html

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антон силуанов, банки, рф, swift