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Танк Т-80 уничтожил опорник ВСУ на Красноармейском направлении - 17.03.2025, ПРАЙМ
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Танк Т-80 уничтожил опорник ВСУ на Красноармейском направлении
Танк Т-80 уничтожил опорник ВСУ на Красноармейском направлении - 17.03.2025, ПРАЙМ
Танк Т-80 уничтожил опорник ВСУ на Красноармейском направлении
Танк Т-80 группировки войск "Центр" уничтожил "опорник" ВСУ огнем с закрытой позиции на красноармейском направлении СВО, сообщили журналистам в Минобороны РФ. | 17.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-17T05:16+0300
2025-03-17T05:16+0300
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ЛУГАНСК, 17 мар – ПРАЙМ. Танк Т-80 группировки войск "Центр" уничтожил "опорник" ВСУ огнем с закрытой позиции на красноармейском направлении СВО, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Танковый экипаж 1-й отдельной гвардейской мотострелковой "Славянской" ордена Республики бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт противника ВСУ, препятствовавший продвижению штурмовых подразделений на красноармейском направлении СВО", - сообщили в МО РФ. Там добавили, что стрельба велась с заранее подготовленной позиции при постоянной корректировки огня. Беглый огонь 125-мм осколочно-фугасных снарядов успешно уничтожил опорный пункт ВСУ на дальности до 8 километров.
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общество , россия, промышленность, рф, всу, минобороны рф
Общество , РОССИЯ, Промышленность, РФ, ВСУ, Минобороны РФ
05:16 17.03.2025
 
Танк Т-80 уничтожил опорник ВСУ на Красноармейском направлении

Танк Т-80 уничтожил опорник ВСУ огнем с закрытой позиции на Красноармейском направлении

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ЛУГАНСК, 17 мар – ПРАЙМ. Танк Т-80 группировки войск "Центр" уничтожил "опорник" ВСУ огнем с закрытой позиции на красноармейском направлении СВО, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Танковый экипаж 1-й отдельной гвардейской мотострелковой "Славянской" ордена Республики бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт противника ВСУ, препятствовавший продвижению штурмовых подразделений на красноармейском направлении СВО", - сообщили в МО РФ.
Там добавили, что стрельба велась с заранее подготовленной позиции при постоянной корректировки огня. Беглый огонь 125-мм осколочно-фугасных снарядов успешно уничтожил опорный пункт ВСУ на дальности до 8 километров.
 
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