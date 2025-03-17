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Танк Т-80 уничтожил опорник ВСУ на Красноармейском направлении
Танк Т-80 уничтожил опорник ВСУ на Красноармейском направлении - 17.03.2025, ПРАЙМ
Танк Т-80 уничтожил опорник ВСУ на Красноармейском направлении
Танк Т-80 группировки войск "Центр" уничтожил "опорник" ВСУ огнем с закрытой позиции на красноармейском направлении СВО, сообщили журналистам в Минобороны РФ. | 17.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-17T05:16+0300
2025-03-17T05:16+0300
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ЛУГАНСК, 17 мар – ПРАЙМ. Танк Т-80 группировки войск "Центр" уничтожил "опорник" ВСУ огнем с закрытой позиции на красноармейском направлении СВО, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Танковый экипаж 1-й отдельной гвардейской мотострелковой "Славянской" ордена Республики бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт противника ВСУ, препятствовавший продвижению штурмовых подразделений на красноармейском направлении СВО", - сообщили в МО РФ.
Там добавили, что стрельба велась с заранее подготовленной позиции при постоянной корректировки огня. Беглый огонь 125-мм осколочно-фугасных снарядов успешно уничтожил опорный пункт ВСУ на дальности до 8 километров.
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Танк Т-80 уничтожил опорник ВСУ на Красноармейском направлении
Танк Т-80 уничтожил опорник ВСУ огнем с закрытой позиции на Красноармейском направлении
ЛУГАНСК, 17 мар – ПРАЙМ. Танк Т-80 группировки войск "Центр" уничтожил "опорник" ВСУ огнем с закрытой позиции на красноармейском направлении СВО, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Танковый экипаж 1-й отдельной гвардейской мотострелковой "Славянской" ордена Республики бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт противника ВСУ, препятствовавший продвижению штурмовых подразделений на красноармейском направлении СВО", - сообщили в МО РФ.
Там добавили, что стрельба велась с заранее подготовленной позиции при постоянной корректировки огня. Беглый огонь 125-мм осколочно-фугасных снарядов успешно уничтожил опорный пункт ВСУ на дальности до 8 километров.