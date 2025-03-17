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В Москве будет создан Центр бизнес-дипломатии, сообщил Титов
В Москве будет создан Центр бизнес-дипломатии, сообщил Титов - 17.03.2025, ПРАЙМ
В Москве будет создан Центр бизнес-дипломатии, сообщил Титов
Московский центр бизнес-дипломатии будет создан в столице - в нем будут устраиваться встречи и конференции с участием иностранного бизнеса и дипломатов, заявил... | 17.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-17T18:19+0300
2025-03-17T18:19+0300
2025-03-17T18:19+0300
экономика
борис титов
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Московский центр бизнес-дипломатии будет создан в столице - в нем будут устраиваться встречи и конференции с участием иностранного бизнеса и дипломатов, заявил специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов. "Мы решили создать в столице Московский центр бизнес-дипломатии", - сказал он в ходе встречи с журналистами. По его словам, "в его рамках будут устраиваться встречи, круглые столы, конференции с участием иностранного бизнеса и дипломатов, это все, что касается внешней среды для нашего и их бизнеса, инвестиции, торговые операции". Что касается направлений сотрудничества, то, конечно, сегодня это прежде всего Восток, заметил Титов.
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борис титов, бизнес, дипломатия, центр
Экономика, Борис Титов, Бизнес, дипломатия, Центр
В Москве будет создан Центр бизнес-дипломатии, сообщил Титов
Титов: в Москве будет создан Центр бизнес-дипломатии
МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Московский центр бизнес-дипломатии будет создан в столице - в нем будут устраиваться встречи и конференции с участием иностранного бизнеса и дипломатов, заявил специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.
"Мы решили создать в столице Московский центр бизнес-дипломатии", - сказал он в ходе встречи с журналистами.
По его словам, "в его рамках будут устраиваться встречи, круглые столы, конференции с участием иностранного бизнеса и дипломатов, это все, что касается внешней среды для нашего и их бизнеса, инвестиции, торговые операции".
Американский бизнес готов вернуться на российский рынок, заявил Титов
Что касается направлений сотрудничества, то, конечно, сегодня это прежде всего Восток, заметил Титов.