https://1prime.ru/20250317/tramp-855841578.html
Трамп намерен поднять вопрос контроля над АЭС
Трамп намерен поднять вопрос контроля над АЭС - 17.03.2025, ПРАЙМ
Трамп намерен поднять вопрос контроля над АЭС
Добавлены подробности | 17.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-17T07:44+0300
2025-03-17T07:44+0300
2025-03-17T07:44+0300
энергетика
экономика
москва
сша
рф
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855841578.jpg?1742186696
Добавлены подробности
МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе разговора с президентом РФ Владимиром Путиным во вторник намерен поднять вопрос территорий и контроля над АЭС.
"Я думаю, мы будем говорить о территориях... Мы будем говорить об электростанциях, потому что это большой вопрос", - заявил Трамп журналистам.
Он добавил, что ведутся дискуссии с Россией и Украиной касательно "разделения активов".
москва
сша
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сша, рф, дональд трамп, владимир путин
Энергетика, Экономика, МОСКВА, США, РФ, Дональд Трамп, Владимир Путин
Трамп намерен поднять вопрос контроля над АЭС
Трамп заявил, что намерен поднять вопрос территорий и контроля над АЭС
МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе разговора с президентом РФ Владимиром Путиным во вторник намерен поднять вопрос территорий и контроля над АЭС.
"Я думаю, мы будем говорить о территориях... Мы будем говорить об электростанциях, потому что это большой вопрос", - заявил Трамп журналистам.
Он добавил, что ведутся дискуссии с Россией и Украиной касательно "разделения активов".