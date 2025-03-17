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Трамп намерен поднять вопрос контроля над АЭС

Трамп намерен поднять вопрос контроля над АЭС - 17.03.2025, ПРАЙМ

Трамп намерен поднять вопрос контроля над АЭС

Добавлены подробности | 17.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-17T07:44+0300

2025-03-17T07:44+0300

2025-03-17T07:44+0300

энергетика

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Добавлены подробности МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе разговора с президентом РФ Владимиром Путиным во вторник намерен поднять вопрос территорий и контроля над АЭС. "Я думаю, мы будем говорить о территориях... Мы будем говорить об электростанциях, потому что это большой вопрос", - заявил Трамп журналистам. Он добавил, что ведутся дискуссии с Россией и Украиной касательно "разделения активов".

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москва, сша, рф, дональд трамп, владимир путин