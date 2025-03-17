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Потребление цемента в России сократилось в январе-феврале 2025 года на 6% - 17.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Потребление цемента в России сократилось в январе-феврале 2025 года на 6%
Потребление цемента в России сократилось в январе-феврале 2025 года на 6% - 17.03.2025, ПРАЙМ
Потребление цемента в России сократилось в январе-феврале 2025 года на 6%
Потребление цемента в России в январе-феврале 2025 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6% - до 6 миллионов тонн, следует из... | 17.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-17T10:57+0300
2025-03-17T10:57+0300
экономика
промышленность
россия
цемент
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Потребление цемента в России в январе-феврале 2025 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6% - до 6 миллионов тонн, следует из данных отраслевого объединения "Союзцемент". В том числе в феврале, по данным организации, объем потребления снизился почти на 12% к февралю 2024 года. "В среднесрочном прогнозе ожидается снижение темпов в строительной отрасли в 2025 году, а цементная отрасль будет соответствовать этим трендам", - подчеркнули в "Союзцементе". По оценке объединения, производство цемента в России за два месяца 2025 года сократилось на 2% - до 6,1 миллиона тонн. В январе-феврале импорт цемента в Россию снизился почти на 5%, составив почти 341 тысячу тонн. Экспорт вырос на 36% - до 150 тысячи тонн, добавляется в материалах организации.
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промышленность, россия, цемент
Экономика, Промышленность, РОССИЯ, цемент
10:57 17.03.2025
 
Потребление цемента в России сократилось в январе-феврале 2025 года на 6%

Потребление цемента в России зимой 2025 года сократилось до 6 миллионов тонн

© РИА Новости . Кирилл Брага | Перейти в медиабанкЦементный завод АО "Себряковцемент" в Волгоградской области
Цементный завод АО Себряковцемент в Волгоградской области - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости . Кирилл Брага
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Потребление цемента в России в январе-феврале 2025 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6% - до 6 миллионов тонн, следует из данных отраслевого объединения "Союзцемент".
В том числе в феврале, по данным организации, объем потребления снизился почти на 12% к февралю 2024 года.
"В среднесрочном прогнозе ожидается снижение темпов в строительной отрасли в 2025 году, а цементная отрасль будет соответствовать этим трендам", - подчеркнули в "Союзцементе".
По оценке объединения, производство цемента в России за два месяца 2025 года сократилось на 2% - до 6,1 миллиона тонн.
В январе-феврале импорт цемента в Россию снизился почти на 5%, составив почти 341 тысячу тонн. Экспорт вырос на 36% - до 150 тысячи тонн, добавляется в материалах организации.
Водка Путинка на прилавке одного из магазинов торговой сети Семья в Калининграде. - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2025
Продажи водки в России снизились в январе-феврале 2025 года
08:03
 
ЭкономикаПромышленностьРОССИЯцемент
 
 
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