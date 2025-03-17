https://1prime.ru/20250317/tsement-855847249.html
Потребление цемента в России сократилось в январе-феврале 2025 года на 6%
Потребление цемента в России сократилось в январе-феврале 2025 года на 6% - 17.03.2025, ПРАЙМ
Потребление цемента в России сократилось в январе-феврале 2025 года на 6%
Потребление цемента в России в январе-феврале 2025 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6% - до 6 миллионов тонн, следует из... | 17.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-17T10:57+0300
2025-03-17T10:57+0300
2025-03-17T10:57+0300
экономика
промышленность
россия
цемент
https://cdnn.1prime.ru/img/83656/13/836561347_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fb333077f331b4f7d65fad78725e07ca.jpg
МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Потребление цемента в России в январе-феврале 2025 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6% - до 6 миллионов тонн, следует из данных отраслевого объединения "Союзцемент". В том числе в феврале, по данным организации, объем потребления снизился почти на 12% к февралю 2024 года. "В среднесрочном прогнозе ожидается снижение темпов в строительной отрасли в 2025 году, а цементная отрасль будет соответствовать этим трендам", - подчеркнули в "Союзцементе". По оценке объединения, производство цемента в России за два месяца 2025 года сократилось на 2% - до 6,1 миллиона тонн. В январе-феврале импорт цемента в Россию снизился почти на 5%, составив почти 341 тысячу тонн. Экспорт вырос на 36% - до 150 тысячи тонн, добавляется в материалах организации.
https://1prime.ru/20250317/vodka-855842327.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83656/13/836561347_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2ede93c55d79b1b233240d2642f9eb29.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
промышленность, россия, цемент
Экономика, Промышленность, РОССИЯ, цемент
Потребление цемента в России сократилось в январе-феврале 2025 года на 6%
Потребление цемента в России зимой 2025 года сократилось до 6 миллионов тонн
МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Потребление цемента в России в январе-феврале 2025 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6% - до 6 миллионов тонн, следует из данных отраслевого объединения "Союзцемент".
В том числе в феврале, по данным организации, объем потребления снизился почти на 12% к февралю 2024 года.
"В среднесрочном прогнозе ожидается снижение темпов в строительной отрасли в 2025 году, а цементная отрасль будет соответствовать этим трендам", - подчеркнули в "Союзцементе".
По оценке объединения, производство цемента в России за два месяца 2025 года сократилось на 2% - до 6,1 миллиона тонн.
В январе-феврале импорт цемента в Россию снизился почти на 5%, составив почти 341 тысячу тонн. Экспорт вырос на 36% - до 150 тысячи тонн, добавляется в материалах организации.
Продажи водки в России снизились в январе-феврале 2025 года