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В Турции ожидают новый рекорд по туризму в 2025 году - 17.03.2025, ПРАЙМ
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В Турции ожидают новый рекорд по туризму в 2025 году
В Турции ожидают новый рекорд по туризму в 2025 году - 17.03.2025, ПРАЙМ
В Турции ожидают новый рекорд по туризму в 2025 году
Турция может в этом году достичь рекордных показателей в туристическом секторе на фоне сейсмоактивности в Эгейском море, сообщила газета Ekonomim со ссылкой на... | 17.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-17T08:34+0300
2025-03-17T08:34+0300
туризм
бизнес
турция
кириакос мицотакис
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АНКАРА, 17 мар - ПРАЙМ. Турция может в этом году достичь рекордных показателей в туристическом секторе на фоне сейсмоактивности в Эгейском море, сообщила газета Ekonomim со ссылкой на вице-президента турецкой Федерации отельеров Мехмета Ишлера. По словам Ишлера, число ранних бронирований из-за рубежа увеличилось, что свидетельствует о том, что в сфере туризма будут побиты новые рекорды. Представитель индустрии отметил, что сейсмическая активность на греческих островах повлияла на туристический сектор. "Конечно, мы не хотим стихийных бедствий, но мы видим, что туристы предпочитают Турцию, отменяя свои бронирования (в Греции - ред.)… В Эгейском регионе, по нашим оценкам, показатель (раннего бронирования - ред.) составляет около 10%… Мы уже видим, что 2025 год станет рекордным для турецкого туризма, как и каждый год", - приводит издание слова Ишлера. Ранее Сейсмологическая лаборатория Афинского национального университета имени Каподистрии сообщала, что с начала повышенной сейсмической активности в зоне островов Санторини и Аморгос в Эгейском море с 26 января по 7 февраля произошли более 11 700 землетрясений. Премьер Греции Кириакос Мицотакис 7 февраля заявил, что сценариев катастрофы из-за землетрясений на Санторини нет, есть надежда на спад сейсмической активности, но власти должны быть готовы к любому развитию событий и сделать все, чтобы Санторини остался знаковым туристическим направлением. Ученые полагают, что самое сильное землетрясение может иметь магнитуду 6,0 - 6,2, однако считают такой сценарий маловероятным.
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туризм, бизнес, турция, кириакос мицотакис, туристы, путешествия
Туризм, Бизнес, ТУРЦИЯ, Кириакос Мицотакис, туристы, путешествия
08:34 17.03.2025
 
В Турции ожидают новый рекорд по туризму в 2025 году

Турецкая Федерация отельеров: страна может достичь рекорда в туристической сфере

© Unsplash/Engin YapiciВид на Стамбул, Турция
Вид на Стамбул, Турция
© Unsplash/Engin Yapici
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АНКАРА, 17 мар - ПРАЙМ. Турция может в этом году достичь рекордных показателей в туристическом секторе на фоне сейсмоактивности в Эгейском море, сообщила газета Ekonomim со ссылкой на вице-президента турецкой Федерации отельеров Мехмета Ишлера.
По словам Ишлера, число ранних бронирований из-за рубежа увеличилось, что свидетельствует о том, что в сфере туризма будут побиты новые рекорды. Представитель индустрии отметил, что сейсмическая активность на греческих островах повлияла на туристический сектор.
"Конечно, мы не хотим стихийных бедствий, но мы видим, что туристы предпочитают Турцию, отменяя свои бронирования (в Греции - ред.)… В Эгейском регионе, по нашим оценкам, показатель (раннего бронирования - ред.) составляет около 10%… Мы уже видим, что 2025 год станет рекордным для турецкого туризма, как и каждый год", - приводит издание слова Ишлера.
Ранее Сейсмологическая лаборатория Афинского национального университета имени Каподистрии сообщала, что с начала повышенной сейсмической активности в зоне островов Санторини и Аморгос в Эгейском море с 26 января по 7 февраля произошли более 11 700 землетрясений. Премьер Греции Кириакос Мицотакис 7 февраля заявил, что сценариев катастрофы из-за землетрясений на Санторини нет, есть надежда на спад сейсмической активности, но власти должны быть готовы к любому развитию событий и сделать все, чтобы Санторини остался знаковым туристическим направлением. Ученые полагают, что самое сильное землетрясение может иметь магнитуду 6,0 - 6,2, однако считают такой сценарий маловероятным.
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ТуризмБизнесТУРЦИЯКириакос Мицотакистуристыпутешествия
 
 
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