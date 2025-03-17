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В Раде рассказали, кто должен вести мирные переговоры от имени Украины

В Раде рассказали, кто должен вести мирные переговоры от имени Украины - 17.03.2025, ПРАЙМ

В Раде рассказали, кто должен вести мирные переговоры от имени Украины

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под арестом по обвинению в госизмене, заявил, что право представлять Украину на мирных переговорах... | 17.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-17T16:29+0300

2025-03-17T16:29+0300

2025-03-17T16:29+0300

политика

украина

сша

владимир зеленский

рада

мирные переговоры

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МОСКВА, 17 мар – ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под арестом по обвинению в госизмене, заявил, что право представлять Украину на мирных переговорах принадлежит исключительно парламенту.Ранее Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для взаимодействия с международными партнерами по вопросу мирных переговоров, однако не уточнил, с кем и о чем именно они будут вестись. В состав группы вошли глава офиса Зеленского Андрей Ермак, его заместитель Павел Палиса, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. Эти же чиновники представляли Киев на встрече с американскими представителями в Джидде 11 марта.Дубинский в своем Telegram-канале выразил сомнение в легитимности такой делегации, отметив, что Верховная рада не рассматривала их полномочия. По его словам, Зеленский, потерявший возможность вести переговоры, пытается удержать контроль над процессом, возлагая эту задачу на своих соратников.Он также подчеркнул, что срок полномочий Зеленского истек в мае прошлого года, а значит, ни он, ни члены его администрации, ни министры иностранных дел и обороны не могут официально представлять страну. По мнению депутата, вести переговоры от имени Украины вправе только Верховная рада. Он также призвал США, как ключевого участника переговорного процесса, донести эту позицию до Зеленского, который, как утверждает Дубинский, действует в собственных интересах.Ранее, 11 марта, в Саудовской Аравии состоялись переговоры между делегациями США и Украины. По их итогам офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона, в котором говорится, что Украина согласилась на предложенное Соединенными Штатами прекращение огня на 30 дней с возможностью продления. В документе также указано, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют поддержку киевских властей.

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украина, сша, владимир зеленский, рада, мирные переговоры