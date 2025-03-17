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Фондовые индексы Уолл-стрит растут в понедельник - 17.03.2025, ПРАЙМ
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Фондовые индексы Уолл-стрит растут в понедельник
Фондовые индексы Уолл-стрит растут в понедельник - 17.03.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Уолл-стрит растут в понедельник
Основные фондовые индексы Уолл-стрит в понедельник растут после публикации статистики о розничных продажах в стране, свидетельствуют данные торгов. | 17.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-17T16:58+0300
2025-03-17T16:58+0300
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Уолл-стрит в понедельник растут после публикации статистики о розничных продажах в стране, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 16.48 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,63%, до 41 748,38 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,26%, до 17 799,79 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,46%, до 5 664,7 пункта. Объем розничных продаж в США в феврале вырос на 0,2% к январю, в то время как аналитики ждали увеличения показателя на 0,6%. В январе розничные продажи сократились на 1,2% к декабрю, ранее сообщалось о снижении на 0,9%. "Сегодняшний отчет о розничных продажах за февраль свидетельствуют скорее об ограниченном и умеренном замедлении темпов развития экономики, чем о надвигающейся рецессии", - цитирует агентство Блумберг аналитика Wells Fargo Investment Institute Дженнифер Тиммерман (Jennifer Timmerman). На этой неделе пройдет заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, решения регулятора будут опубликованы в среду. Рынки прогнозируют сохранение учетной ставки на текущем уровне в 4,25-4,5%. ФРС также опубликует обновленные макроэкономические прогнозы.
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рынки, индексы, сша, уолл-стрит, индексы уолл-стрит
Экономика, Рынки, Индексы, США, Уолл-стрит, индексы Уолл-стрит
16:58 17.03.2025
 
Фондовые индексы Уолл-стрит растут в понедельник

Фондовые индексы США растут на фоне выхода данных о розничных продажах в стране

© РИА Новости . Джина Мун | Перейти в медиабанкФондовые индексы США
Фондовые индексы США - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости . Джина Мун
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Уолл-стрит в понедельник растут после публикации статистики о розничных продажах в стране, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16.48 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,63%, до 41 748,38 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,26%, до 17 799,79 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,46%, до 5 664,7 пункта.
Объем розничных продаж в США в феврале вырос на 0,2% к январю, в то время как аналитики ждали увеличения показателя на 0,6%. В январе розничные продажи сократились на 1,2% к декабрю, ранее сообщалось о снижении на 0,9%.
"Сегодняшний отчет о розничных продажах за февраль свидетельствуют скорее об ограниченном и умеренном замедлении темпов развития экономики, чем о надвигающейся рецессии", - цитирует агентство Блумберг аналитика Wells Fargo Investment Institute Дженнифер Тиммерман (Jennifer Timmerman).
На этой неделе пройдет заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, решения регулятора будут опубликованы в среду. Рынки прогнозируют сохранение учетной ставки на текущем уровне в 4,25-4,5%. ФРС также опубликует обновленные макроэкономические прогнозы.
Информационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2025
Фьючерсы Уолл-стрит растут в преддверии выхода данных по экономике США
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ЭкономикаРынкиИндексыСШАУолл-стритиндексы Уолл-стрит
 
 
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