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Фондовые индексы Уолл-стрит растут в понедельник

Фондовые индексы Уолл-стрит растут в понедельник - 17.03.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы Уолл-стрит растут в понедельник

Основные фондовые индексы Уолл-стрит в понедельник растут после публикации статистики о розничных продажах в стране, свидетельствуют данные торгов. | 17.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-17T16:58+0300

2025-03-17T16:58+0300

2025-03-17T16:58+0300

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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Уолл-стрит в понедельник растут после публикации статистики о розничных продажах в стране, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 16.48 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,63%, до 41 748,38 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,26%, до 17 799,79 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,46%, до 5 664,7 пункта. Объем розничных продаж в США в феврале вырос на 0,2% к январю, в то время как аналитики ждали увеличения показателя на 0,6%. В январе розничные продажи сократились на 1,2% к декабрю, ранее сообщалось о снижении на 0,9%. "Сегодняшний отчет о розничных продажах за февраль свидетельствуют скорее об ограниченном и умеренном замедлении темпов развития экономики, чем о надвигающейся рецессии", - цитирует агентство Блумберг аналитика Wells Fargo Investment Institute Дженнифер Тиммерман (Jennifer Timmerman). На этой неделе пройдет заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, решения регулятора будут опубликованы в среду. Рынки прогнозируют сохранение учетной ставки на текущем уровне в 4,25-4,5%. ФРС также опубликует обновленные макроэкономические прогнозы.

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