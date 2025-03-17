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"Худшее еще впереди". Дерипаска предсказал крах Великобритании

"Худшее еще впереди". Дерипаска предсказал крах Великобритании - 17.03.2025, ПРАЙМ

"Худшее еще впереди". Дерипаска предсказал крах Великобритании

Экономику Великобритании лихорадит уже несколько лет подряд, и сегодня она переживает падение промпроизводства и фактическое банкротство государственных... | 17.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-17T14:47+0300

2025-03-17T14:47+0300

2025-03-17T14:48+0300

экономика

олег дерипаска

великобритания

крах экономики

прогноз

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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Экономику Великобритании лихорадит уже несколько лет подряд, и сегодня она переживает падение промпроизводства и фактическое банкротство государственных финансов, однако худшие времена у Туманного Альбиона еще впереди. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал миллиардер, председатель наблюдательного совета и основатель компании "Базовый элемент" Олег Дерипаска.Он отметил, что британские власти годами не решали накапливающиеся проблемы, в результате чего к сегодняшнему дню экономика Соединенного Королевства оказалась в плачевном состоянии.Дерипаска выделили три проблемы, которые Британия копила годами. Первая - фактическое банкротство госфинансов. Вторая - "полный провал надежд Brexit". По образному выражению российского предпринимателя, идея Brexit заключалась в создании "Сингапура-на-Темзе", но в Британии оказалось некому создавать это "чудо". "Да и большого желания у перегруженного левацкими идеями общества, не настроенного на кропотливую работу, не оказалось", - отметил Дерипаска.И третья проблема, на его взгляд, состоит в том, что в Британии была разрушена правовая система, а с ней из-за "адской некомпетентности лондонский судей" и налоговых изменений для иностранцев разрушился и инвестиционный климат острова. "Но худшее еще впереди", - предсказывает основатель "Базового элемента". Он выразил уверенность, что по завершении конфликта на Украине Россия и Германия неизбежно сблизятся. И это сближение "полностью изменит политическую карту европейского континента". Более того, по мнению Дерипаски, в результате восстановится проект создания экономического пространства от Лиссабона до Владивостока. "Что окончательно похоронит Британскую империю после выхода Шотландии из Соединенного Королевства", - заключил предприниматель.По данным Goldman Sachs, реальные потери британской экономики от Brexit составили от 4 до 8% ВВП.

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олег дерипаска, великобритания, крах экономики, прогноз