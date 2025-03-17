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Венгрия не поддерживает новый пакет помощи Украине от ЕС

Венгрия не поддерживает новый пакет помощи Украине от ЕС - 17.03.2025, ПРАЙМ

Венгрия не поддерживает новый пакет помощи Украине от ЕС

Венгрия не поддерживает предложение Евросоюза выделить Украине новый пакет военной помощи минимум на 20 миллиардов евро и не будет в нем участвовать, заявил... | 17.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-17T17:09+0300

2025-03-17T17:09+0300

2025-03-17T17:09+0300

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БУДАПЕШТ, 17 мар - ПРАЙМ. Венгрия не поддерживает предложение Евросоюза выделить Украине новый пакет военной помощи минимум на 20 миллиардов евро и не будет в нем участвовать, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после заседания глав МИД стран ЕС. "Еврокомиссия предлагает потратить еще минимум 20 миллиардов евро на поставки оружия Украине. Естественно, Венгрия совершенно не поддерживает это предложение, мы также не готовы в нем участвовать. Мы не позволим использовать деньги венгров для дальнейших поставок оружия, так они будут потрачены на продление войны", - сказал Сийярто венгерским журналистам. Трансляция велась в соцсети Facebook*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

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венгрия, украина, петер сийярто, facebook, ес