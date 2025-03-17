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Венгрия не поддерживает новый пакет помощи Украине от ЕС - 17.03.2025, ПРАЙМ
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Венгрия не поддерживает новый пакет помощи Украине от ЕС
Венгрия не поддерживает новый пакет помощи Украине от ЕС - 17.03.2025, ПРАЙМ
Венгрия не поддерживает новый пакет помощи Украине от ЕС
Венгрия не поддерживает предложение Евросоюза выделить Украине новый пакет военной помощи минимум на 20 миллиардов евро и не будет в нем участвовать, заявил... | 17.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-17T17:09+0300
2025-03-17T17:09+0300
политика
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БУДАПЕШТ, 17 мар - ПРАЙМ. Венгрия не поддерживает предложение Евросоюза выделить Украине новый пакет военной помощи минимум на 20 миллиардов евро и не будет в нем участвовать, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после заседания глав МИД стран ЕС. "Еврокомиссия предлагает потратить еще минимум 20 миллиардов евро на поставки оружия Украине. Естественно, Венгрия совершенно не поддерживает это предложение, мы также не готовы в нем участвовать. Мы не позволим использовать деньги венгров для дальнейших поставок оружия, так они будут потрачены на продление войны", - сказал Сийярто венгерским журналистам. Трансляция велась в соцсети Facebook*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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Политика, ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, Петер Сийярто, Facebook, ЕС
17:09 17.03.2025
 
Венгрия не поддерживает новый пакет помощи Украине от ЕС

Сийярто: Венгрия не будет участвовать в плане ЕС по выделению пакета помощи Киеву

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГлава МИД Венгрии П. Сийярто
Глава МИД Венгрии П. Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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БУДАПЕШТ, 17 мар - ПРАЙМ. Венгрия не поддерживает предложение Евросоюза выделить Украине новый пакет военной помощи минимум на 20 миллиардов евро и не будет в нем участвовать, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после заседания глав МИД стран ЕС.
"Еврокомиссия предлагает потратить еще минимум 20 миллиардов евро на поставки оружия Украине. Естественно, Венгрия совершенно не поддерживает это предложение, мы также не готовы в нем участвовать. Мы не позволим использовать деньги венгров для дальнейших поставок оружия, так они будут потрачены на продление войны", - сказал Сийярто венгерским журналистам. Трансляция велась в соцсети Facebook*.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Будапешт, Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2025
FT: в ЕС обсудят лишение Венгрии права голоса из-за позиции по России
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ПолитикаВЕНГРИЯУКРАИНАПетер СийяртоFacebookЕС
 
 
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