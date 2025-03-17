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Аналитик назвал идеальный момент для закрытия коротких вкладов - 17.03.2025, ПРАЙМ
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Аналитик назвал идеальный момент для закрытия коротких вкладов
Аналитик назвал идеальный момент для закрытия коротких вкладов - 17.03.2025, ПРАЙМ
Аналитик назвал идеальный момент для закрытия коротких вкладов
Несмотря на некоторое ухудшение условий по депозитам, пока лучше сохранять средства на краткосрочных вкладах и переходить на долгосрочные не ранее второго -... | 17.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-17T03:03+0300
2025-03-17T03:03+0300
ставки по вкладам
банковские вклады
финансы
банки
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МОСКВА, 17 мар – ПРАЙМ. Несмотря на некоторое ухудшение условий по депозитам, пока лучше сохранять средства на краткосрочных вкладах и переходить на долгосрочные не ранее второго - третьего квартала, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Банки.Ру Богдан Зварич.После того, как в декабре регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 21%, банки, ожидавшие повышения, перешли к коррекции своей процентной политики в части ставок, ухудшая условия по депозитам. В феврале регулятор также сохранил ДКП неизменной, что способствовало сохранению данного тренда.В результате максимальная процентная ставка (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц, рассчитываемая Центробанком, с декабрьского пика к концу февраля снизилась на 1,5 п.п. и опустилась ниже ключевой."На таком фоне спрос начал смещаться в сторону более долгосрочных депозитов, что обусловлено опасениями вкладчиков относительно возможного дальнейшего ухудшения условий по вкладам и желанием зафиксировать привлекательные условия по депозиту на продолжительное время. Однако пока такое смещение носит умеренный характер – согласно нашим данным в феврале доля спроса на вклады свыше года составила 11% после 9% в январе", - отметил аналитик.По его словам, снижение ставок по вкладам сдерживается наличием рисков дальнейшего ужесточения ДКП, что нашло отражение в прогнозе регулятора по средней ключевой ставке на 2025 год, выпущенном по итогам февральского заседания."В такой ситуации, на наш взгляд, сохранение фокуса на краткосрочных вкладах является обоснованным. Переход на долгосрочные депозиты будет иметь смысл, когда появятся признаки устойчивого снижения инфляции, что создаст предпосылки для снижения ключевой ставки. Такие условия, на наш взгляд, могут сложиться ближе к концу второго – начале третьего квартала", - советует Зварич.В такой ситуации открытие долгосрочного вклада позволит зафиксировать условия по депозиту на продолжительное время, и они не изменятся, несмотря на снижение ставки регулятором и дальнейшее снижение ставок по вкладам со стороны банков. При этом на треке снижения ключевой ставки переоткрытие краткосрочных вкладов будет происходить по более низким ставкам, что снизит доходность размещения средств на депозитах.
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ставки по вкладам, банковские вклады, финансы, банки
ставки по вкладам, банковские вклады, Финансы, Банки
03:03 17.03.2025
 
Аналитик назвал идеальный момент для закрытия коротких вкладов

Аналитик Зварич: закрывать короткие вклады стоит не раньше второго квартала

© РИА Новости . Андрей Иглов | Перейти в медиабанк%Вклады
%Вклады - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости . Андрей Иглов
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МОСКВА, 17 мар – ПРАЙМ. Несмотря на некоторое ухудшение условий по депозитам, пока лучше сохранять средства на краткосрочных вкладах и переходить на долгосрочные не ранее второго - третьего квартала, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Банки.Ру Богдан Зварич.
Девушка на одной из улиц в Симферополе. - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
Российские банки начали запускать страховки от потери процентов по вкладам
6 марта, 09:15
После того, как в декабре регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 21%, банки, ожидавшие повышения, перешли к коррекции своей процентной политики в части ставок, ухудшая условия по депозитам. В феврале регулятор также сохранил ДКП неизменной, что способствовало сохранению данного тренда.
В результате максимальная процентная ставка (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц, рассчитываемая Центробанком, с декабрьского пика к концу февраля снизилась на 1,5 п.п. и опустилась ниже ключевой.
"На таком фоне спрос начал смещаться в сторону более долгосрочных депозитов, что обусловлено опасениями вкладчиков относительно возможного дальнейшего ухудшения условий по вкладам и желанием зафиксировать привлекательные условия по депозиту на продолжительное время. Однако пока такое смещение носит умеренный характер – согласно нашим данным в феврале доля спроса на вклады свыше года составила 11% после 9% в январе", - отметил аналитик.
По его словам, снижение ставок по вкладам сдерживается наличием рисков дальнейшего ужесточения ДКП, что нашло отражение в прогнозе регулятора по средней ключевой ставке на 2025 год, выпущенном по итогам февральского заседания.
"В такой ситуации, на наш взгляд, сохранение фокуса на краткосрочных вкладах является обоснованным. Переход на долгосрочные депозиты будет иметь смысл, когда появятся признаки устойчивого снижения инфляции, что создаст предпосылки для снижения ключевой ставки. Такие условия, на наш взгляд, могут сложиться ближе к концу второго – начале третьего квартала", - советует Зварич.
В такой ситуации открытие долгосрочного вклада позволит зафиксировать условия по депозиту на продолжительное время, и они не изменятся, несмотря на снижение ставки регулятором и дальнейшее снижение ставок по вкладам со стороны банков. При этом на треке снижения ключевой ставки переоткрытие краткосрочных вкладов будет происходить по более низким ставкам, что снизит доходность размещения средств на депозитах.
 
ставки по вкладамбанковские вкладыФинансыБанки
 
 
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