https://1prime.ru/20250317/vklady-855636496.html
Аналитик назвал идеальный момент для закрытия коротких вкладов
Аналитик назвал идеальный момент для закрытия коротких вкладов - 17.03.2025, ПРАЙМ
Аналитик назвал идеальный момент для закрытия коротких вкладов
Несмотря на некоторое ухудшение условий по депозитам, пока лучше сохранять средства на краткосрочных вкладах и переходить на долгосрочные не ранее второго -... | 17.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-17T03:03+0300
2025-03-17T03:03+0300
2025-03-17T03:03+0300
ставки по вкладам
банковские вклады
финансы
банки
https://cdnn.1prime.ru/img/79669/43/796694376_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e08e4c1e5d19b3ac699298825beb4f0a.jpg
МОСКВА, 17 мар – ПРАЙМ. Несмотря на некоторое ухудшение условий по депозитам, пока лучше сохранять средства на краткосрочных вкладах и переходить на долгосрочные не ранее второго - третьего квартала, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Банки.Ру Богдан Зварич.После того, как в декабре регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 21%, банки, ожидавшие повышения, перешли к коррекции своей процентной политики в части ставок, ухудшая условия по депозитам. В феврале регулятор также сохранил ДКП неизменной, что способствовало сохранению данного тренда.В результате максимальная процентная ставка (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц, рассчитываемая Центробанком, с декабрьского пика к концу февраля снизилась на 1,5 п.п. и опустилась ниже ключевой."На таком фоне спрос начал смещаться в сторону более долгосрочных депозитов, что обусловлено опасениями вкладчиков относительно возможного дальнейшего ухудшения условий по вкладам и желанием зафиксировать привлекательные условия по депозиту на продолжительное время. Однако пока такое смещение носит умеренный характер – согласно нашим данным в феврале доля спроса на вклады свыше года составила 11% после 9% в январе", - отметил аналитик.По его словам, снижение ставок по вкладам сдерживается наличием рисков дальнейшего ужесточения ДКП, что нашло отражение в прогнозе регулятора по средней ключевой ставке на 2025 год, выпущенном по итогам февральского заседания."В такой ситуации, на наш взгляд, сохранение фокуса на краткосрочных вкладах является обоснованным. Переход на долгосрочные депозиты будет иметь смысл, когда появятся признаки устойчивого снижения инфляции, что создаст предпосылки для снижения ключевой ставки. Такие условия, на наш взгляд, могут сложиться ближе к концу второго – начале третьего квартала", - советует Зварич.В такой ситуации открытие долгосрочного вклада позволит зафиксировать условия по депозиту на продолжительное время, и они не изменятся, несмотря на снижение ставки регулятором и дальнейшее снижение ставок по вкладам со стороны банков. При этом на треке снижения ключевой ставки переоткрытие краткосрочных вкладов будет происходить по более низким ставкам, что снизит доходность размещения средств на депозитах.
https://1prime.ru/20250306/banki-855520226.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/79669/43/796694376_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f4058cda23320617e33c00f17c647d6c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ставки по вкладам, банковские вклады, финансы, банки
ставки по вкладам, банковские вклады, Финансы, Банки
Аналитик назвал идеальный момент для закрытия коротких вкладов
Аналитик Зварич: закрывать короткие вклады стоит не раньше второго квартала
МОСКВА, 17 мар – ПРАЙМ. Несмотря на некоторое ухудшение условий по депозитам, пока лучше сохранять средства на краткосрочных вкладах и переходить на долгосрочные не ранее второго - третьего квартала, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Банки.Ру Богдан Зварич.
Российские банки начали запускать страховки от потери процентов по вкладам
После того, как в декабре регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 21%, банки, ожидавшие повышения, перешли к коррекции своей процентной политики в части ставок, ухудшая условия по депозитам. В феврале регулятор также сохранил ДКП неизменной, что способствовало сохранению данного тренда.
В результате максимальная процентная ставка (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц, рассчитываемая Центробанком, с декабрьского пика к концу февраля снизилась на 1,5 п.п. и опустилась ниже ключевой.
"На таком фоне спрос начал смещаться в сторону более долгосрочных депозитов, что обусловлено опасениями вкладчиков относительно возможного дальнейшего ухудшения условий по вкладам и желанием зафиксировать привлекательные условия по депозиту на продолжительное время. Однако пока такое смещение носит умеренный характер – согласно нашим данным в феврале доля спроса на вклады свыше года составила 11% после 9% в январе", - отметил аналитик.
По его словам, снижение ставок по вкладам сдерживается наличием рисков дальнейшего ужесточения ДКП, что нашло отражение в прогнозе регулятора по средней ключевой ставке на 2025 год, выпущенном по итогам февральского заседания.
"В такой ситуации, на наш взгляд, сохранение фокуса на краткосрочных вкладах является обоснованным. Переход на долгосрочные депозиты будет иметь смысл, когда появятся признаки устойчивого снижения инфляции, что создаст предпосылки для снижения ключевой ставки. Такие условия, на наш взгляд, могут сложиться ближе к концу второго – начале третьего квартала", - советует Зварич.
В такой ситуации открытие долгосрочного вклада позволит зафиксировать условия по депозиту на продолжительное время, и они не изменятся, несмотря на снижение ставки регулятором и дальнейшее снижение ставок по вкладам со стороны банков. При этом на треке снижения ключевой ставки переоткрытие краткосрочных вкладов будет происходить по более низким ставкам, что снизит доходность размещения средств на депозитах.