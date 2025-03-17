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Продажи водки в России снизились в январе-феврале 2025 года
Продажи водки в России снизились в январе-феврале 2025 года - 17.03.2025, ПРАЙМ
Продажи водки в России снизились в январе-феврале 2025 года
Розничные продажи водки в России в январе-феврале 2025 года снизились на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, ликеро-водочных изделий продали | 17.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-17T08:03+0300
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МОСКВА, 17 мар – ПРАЙМ. Розничные продажи водки в России в январе-феврале 2025 года снизились на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, ликеро-водочных изделий продали на 14,8% больше, следует из данных Росалкогольтабакконтроля. По данным службы, за первые два месяца 2025 года было реализовано 11,492 миллиона декалитров водки, ликеро-водочных изделий продали 2,825 миллиона декалитров. Коньяка реализовали 2,111 миллиона декалитров - на 10,7% меньше, чем за такой же период прошлого года. Игристых вин продали на 1,4% меньше – 3,4 миллиона декалитров, при этом виноградных вин реализовали на 1,6% больше – 8,566 миллиона декалитров. Кроме того, продажи плодовой алкогольной продукции сократились на 71,6% - до 553,5 тысячи декалитров. Продажи крепкого алкоголя (свыше 9%) за январь-февраль 2025 года снизились на 2,2% и составили 18,716 миллиона декалитров. В целом же продажи розничной алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) за первые два месяца 2025 года снизились на 12,2%, или 4,44 миллиона декалитров - до 32,052 миллиона декалитров, рассказали в Росалкогольтабакконтроле.
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росалкогольтабакконтроль, россия, бизнес, продажи, водка, алкоголь
Экономика, Росалкогольтабакконтроль, РОССИЯ, Бизнес, продажи, водка, алкоголь
Продажи водки в России снизились в январе-феврале 2025 года
Росалкогольтабакконтроль: продажи водки зимой 2025 года снизились на 5,1%
МОСКВА, 17 мар – ПРАЙМ. Розничные продажи водки в России в январе-феврале 2025 года снизились на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, ликеро-водочных изделий продали на 14,8% больше, следует из данных Росалкогольтабакконтроля.
По данным службы, за первые два месяца 2025 года было реализовано 11,492 миллиона декалитров водки, ликеро-водочных изделий продали 2,825 миллиона декалитров. Коньяка реализовали 2,111 миллиона декалитров - на 10,7% меньше, чем за такой же период прошлого года.
Игристых вин продали на 1,4% меньше – 3,4 миллиона декалитров, при этом виноградных вин реализовали на 1,6% больше – 8,566 миллиона декалитров. Кроме того, продажи плодовой алкогольной продукции сократились на 71,6% - до 553,5 тысячи декалитров.
Продажи крепкого алкоголя (свыше 9%) за январь-февраль 2025 года снизились на 2,2% и составили 18,716 миллиона декалитров.
В целом же продажи розничной алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) за первые два месяца 2025 года снизились на 12,2%, или 4,44 миллиона декалитров - до 32,052 миллиона декалитров, рассказали в Росалкогольтабакконтроле.
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