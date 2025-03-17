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Европейские лидеры боятся потерять доступ к вооружению США, пишут СМИ

Европейские лидеры боятся потерять доступ к вооружению США, пишут СМИ - 17.03.2025, ПРАЙМ

Европейские лидеры боятся потерять доступ к вооружению США, пишут СМИ

Лидеры европейских стран понимают, что могут лишиься поставок вооружений из США на фоне позиции, которую ранее занял президент США Дональд Трамп в отношении... | 17.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-17T11:56+0300

2025-03-17T11:56+0300

2025-03-17T11:56+0300

вооружения

мировая экономика

украина

сша

европа

вооружение

поставки вооружения

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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Лидеры европейских стран понимают, что могут лишиься поставок вооружений из США на фоне позиции, которую ранее занял президент США Дональд Трамп в отношении поставок оружия и разведданных Украине, сообщает издание Euractiv. "Европейские лидеры уже несколько недель находятся в смятении, понимая, что они больше не могут рассчитывать на помощь США в случае... (конфликта - ред.). Теперь они осознают, что у них может не оказаться даже доступа к американским вооружениям, которые они покупали на протяжении десятилетий", - говорится в публикации издания. Как отмечает Euractiv, действия администрации Трампа, прекратившей ранее поддержку оборудования истребителей F-16 на Украине, вызвали тревогу в Европе. Как сообщает издание, большие беспокойства вызывает тот факт, что США могут скрыть программное обеспечение и прочую важную информацию, необходимую для корректной работы систем, в результате чего Европа окажется ограничена в возможностях реагировать на угрозы. Вариантов решения проблемы на данный момент нет, и европейцам остается только надеяться на лучшее, подытожило Euractiv.Журнал Forbes в начале марта сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа прекратила поддержку оборудования истребителей F-16 на Украине, в частности, передатчиков радиолокационных помех. Позднее в совместном заявлении по итогам встречи украинской и американской делегаций, которое опубликовал офис Владимира Зеленского, было указано, что США отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь в обеспечении безопасности Украины.

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украина

сша

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мировая экономика, украина, сша, европа, вооружение, поставки вооружения