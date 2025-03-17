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ВТБ ожидает сохранения ставки ЦБ в 21% на ближайшем заседании

ВТБ ожидает сохранения ставки ЦБ в 21% на ближайшем заседании - 17.03.2025, ПРАЙМ

ВТБ ожидает сохранения ставки ЦБ в 21% на ближайшем заседании

ВТБ ожидает сохранения ключевой ставки Банка России на текущем уровне в 21% на заседании 21 марта, говорится в сообщении ВТБ со ссылкой на главного экономиста... | 17.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-17T14:03+0300

2025-03-17T14:03+0300

2025-03-17T14:03+0300

экономика

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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. ВТБ ожидает сохранения ключевой ставки Банка России на текущем уровне в 21% на заседании 21 марта, говорится в сообщении ВТБ со ссылкой на главного экономиста группы Родиона Латыпова. "Мы ожидаем, что на заседании 21 марта Банк России сохранит ключевую ставку на текущем уровне. Совокупность факторов складывается в пользу такого решения и повторения сигнала с предыдущего заседания", - цитирует Латыпова пресс-служба ВТБ. Он отметил, что экономическая активность в стране в целом остается высокой - в январе ее замедление было связано с добычей полезных ископаемых и их транспортировкой, тогда как потребительский спрос усилился, а обрабатывающие производства продолжили наращивать выпуск. Кроме того, ЦБ также будет учитывать рост денежной массы в феврале, напряженность на рынке труда и текущее инфляционное давление, предположил Латыпов. ЦБ РФ в феврале ожидаемо оставил ключевую ставку на уровне 21%, сохранив сигнал по дальнейшим шагам: будет оценивать целесообразность ее повышения на ближайшем заседании. Однако регулятор уточнил факторы, на которые будет опираться при решении: в декабрьском заявлении это была "динамика кредитования и инфляции", а теперь это "скорость и устойчивость снижения инфляции". На минувшей неделе зампред Банка России Алексей Заботки заявил, что регулятор сохраняет сигнал - будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании.

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