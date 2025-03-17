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Экс-владельцы "Макфы" обжаловали взыскание с них дивидендов и прибыли - 17.03.2025, ПРАЙМ
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Экс-владельцы "Макфы" обжаловали взыскание с них дивидендов и прибыли
Экс-владельцы "Макфы" обжаловали взыскание с них дивидендов и прибыли - 17.03.2025, ПРАЙМ
Экс-владельцы "Макфы" обжаловали взыскание с них дивидендов и прибыли
Бывшие владельцы производителя макарон "Макфа" подали апелляционные жалобы на решение суда Челябинска, взыскавшего дивиденды и распределенную прибыль за... | 17.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-17T14:30+0300
2025-03-17T14:30+0300
макфа
госдума
суд
взыскание
дивиденды
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ЧЕЛЯБИНСК, 17 мар – ПРАЙМ. Бывшие владельцы производителя макарон "Макфа" подали апелляционные жалобы на решение суда Челябинска, взыскавшего дивиденды и распределенную прибыль за 2002-2024 годы в размере более 19,7 миллиарда рублей, сообщила РИА Новости адвокат Людмила Айвар, представляющая интересы семьи Михаила Юревича. "В судебную коллегию по гражданским делам Челябинского областного суда поданы апелляционные жалобы на решение Центрального районного суда Челябинска от 23 января 2025 года", - сказала она. В пресс-службе областного суда РИА Новости уточнили, что дело к ним пока не поступило. Ранее Айвар сообщала, что 23 января Центральный райсуд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры и взыскал в пользу государства солидарно с 14 ответчиков 19,74 миллиарда рублей дивидендов и распределенной прибыли за 2002-2024 годы и 100% долей ООО "Мишкинский продукт". По данным райсуда, ответчиками выступали Вадим Белоусов, Ирина Белоусова, Маргарита Бутакова, Михаил Юревич, Валерий Юревич и другие. Центральный районный суд Челябинска в мае 2024 года удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход Российской Федерации имущества "Макфы". В соответчиках по нему значились более 30 компаний и 10 человек, в том числе основатель "Макфы" экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич и бывший гендиректор "Макфы" экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов.
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макфа, госдума, суд, взыскание, дивиденды
Макфа, Госдума, суд, взыскание, дивиденды
14:30 17.03.2025
 
Экс-владельцы "Макфы" обжаловали взыскание с них дивидендов и прибыли

Экс-владельцы "Макфы" обжаловали взыскание с них 19,7 миллиарда рублей

© РИА Новости . Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкРабота макаронной фабрики "МАКФА"
Работа макаронной фабрики МАКФА - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости . Александр Кондратюк
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ЧЕЛЯБИНСК, 17 мар – ПРАЙМ. Бывшие владельцы производителя макарон "Макфа" подали апелляционные жалобы на решение суда Челябинска, взыскавшего дивиденды и распределенную прибыль за 2002-2024 годы в размере более 19,7 миллиарда рублей, сообщила РИА Новости адвокат Людмила Айвар, представляющая интересы семьи Михаила Юревича.
"В судебную коллегию по гражданским делам Челябинского областного суда поданы апелляционные жалобы на решение Центрального районного суда Челябинска от 23 января 2025 года", - сказала она.
В пресс-службе областного суда РИА Новости уточнили, что дело к ним пока не поступило.
Ранее Айвар сообщала, что 23 января Центральный райсуд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры и взыскал в пользу государства солидарно с 14 ответчиков 19,74 миллиарда рублей дивидендов и распределенной прибыли за 2002-2024 годы и 100% долей ООО "Мишкинский продукт". По данным райсуда, ответчиками выступали Вадим Белоусов, Ирина Белоусова, Маргарита Бутакова, Михаил Юревич, Валерий Юревич и другие.
Центральный районный суд Челябинска в мае 2024 года удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход Российской Федерации имущества "Макфы". В соответчиках по нему значились более 30 компаний и 10 человек, в том числе основатель "Макфы" экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич и бывший гендиректор "Макфы" экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов.
#Суд - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2025
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МакфаГосдумасудвзысканиедивиденды
 
 
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