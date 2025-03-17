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Пользователи жалуются на трудности доступа к сервисам "Яндекса"

Пользователи жалуются на трудности доступа к сервисам "Яндекса" - 17.03.2025, ПРАЙМ

Пользователи жалуются на трудности доступа к сервисам "Яндекса"

Трудности с доступом к некоторым сервисам "Яндекса" наблюдаются у ряда пользователей, специалисты компании работают над их устранением, сообщили РИА Новости в... | 17.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-17T15:38+0300

2025-03-17T15:38+0300

2025-03-17T15:38+0300

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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Трудности с доступом к некоторым сервисам "Яндекса" наблюдаются у ряда пользователей, специалисты компании работают над их устранением, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Яндекса". "У ряда пользователей возникают временные трудности с доступом к некоторым сервисам. Наши специалисты работают над устранением сложностей", - говорится в сообщении. По данным сервиса Downdetector, пик жалоб пришелся на 14.45 мск, когда было зарегистрировано 2 116 сообщений о сбоях.

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технологии, яндекс, downdetector