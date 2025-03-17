Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пользователи жалуются на трудности доступа к сервисам "Яндекса" - 17.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250317/yandeks-855853543.html
Пользователи жалуются на трудности доступа к сервисам "Яндекса"
Пользователи жалуются на трудности доступа к сервисам "Яндекса" - 17.03.2025, ПРАЙМ
Пользователи жалуются на трудности доступа к сервисам "Яндекса"
Трудности с доступом к некоторым сервисам "Яндекса" наблюдаются у ряда пользователей, специалисты компании работают над их устранением, сообщили РИА Новости в... | 17.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-17T15:38+0300
2025-03-17T15:38+0300
технологии
яндекс
downdetector
https://cdnn.1prime.ru/img/83808/62/838086248_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4f6b46ee834bf356a42fdcf5bedb8be1.jpg
МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Трудности с доступом к некоторым сервисам "Яндекса" наблюдаются у ряда пользователей, специалисты компании работают над их устранением, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Яндекса". "У ряда пользователей возникают временные трудности с доступом к некоторым сервисам. Наши специалисты работают над устранением сложностей", - говорится в сообщении. По данным сервиса Downdetector, пик жалоб пришелся на 14.45 мск, когда было зарегистрировано 2 116 сообщений о сбоях.
https://1prime.ru/20250313/dividendy-855751089.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83808/62/838086248_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_a97a13ee86321a7caea06886c5bfb5c8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, яндекс, downdetector
Технологии, Яндекс, Downdetector
15:38 17.03.2025
 
Пользователи жалуются на трудности доступа к сервисам "Яндекса"

"Яндекс": специалисты работают над проблемой доступа пользователей к сервисам

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Трудности с доступом к некоторым сервисам "Яндекса" наблюдаются у ряда пользователей, специалисты компании работают над их устранением, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Яндекса".
"У ряда пользователей возникают временные трудности с доступом к некоторым сервисам. Наши специалисты работают над устранением сложностей", - говорится в сообщении.
По данным сервиса Downdetector, пик жалоб пришелся на 14.45 мск, когда было зарегистрировано 2 116 сообщений о сбоях.
Стенд компании Яндекс на выставке Россия - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
Совет директоров "Яндекса" рекомендовал дивиденды по итогам 2024 года
13 марта, 15:09
 
ТехнологииЯндексDowndetector
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала