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Минфин подготовил законопроект о регулировании малых закупок

Минфин подготовил законопроект о регулировании малых закупок - 17.03.2025, ПРАЙМ

Минфин подготовил законопроект о регулировании малых закупок

Минфин РФ подготовил законопроект, которым уточняется регулирование малых закупок и устанавливается единый порядок их проведения, сообщается в материалах на... | 17.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-17T20:53+0300

2025-03-17T20:53+0300

2025-03-17T20:54+0300

экономика

минфин

законопроект

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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Минфин РФ подготовил законопроект, которым уточняется регулирование малых закупок и устанавливается единый порядок их проведения, сообщается в материалах на сайте министерства. Отмечается, что сейчас такого порядка проведения малых закупок нет. Проект подготовлен в рамках Концепции совершенствования закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд малого объема на период до 2027 года, отмечается в пояснительной записке к документу, который размещен на официальном портале проектов нормативных правовых актов. Малые закупки – это закупки для государственных и муниципальных нужд, цена каждой из которых составляет не более 600 тысяч рублей, а суммарный годовой объем по общему правилу не более 10% от годового объема закупок заказчика, поясняет Минфин. "Минфин России разработал законопроект о регулировании малых закупок. Документ направлен на унификацию проведения малых закупок и устанавливает единый порядок их проведения", - говорится в материалах. "В настоящее время единое регулирование порядка проведения малых закупок отсутствует. Такие закупки осуществляются у единственного поставщика каждым заказчиком самостоятельно, если на федеральном уровне или в субъекте РФ не принято решение об использовании информационных систем для автоматизации малых закупок. Эти системы являются различными и функционируют по индивидуальным правилам, что усложняет участие в малых закупках ввиду изучения таких правил и необходимости участнику закупки регистрироваться во множестве информационных систем", - поясняет Минфин. КАК БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ МАЛЫЕ ЗАКУПКИ Изменения предлагается внести в закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", говорится в пояснительной записке. Так, предлагается установить единые требования к информационным системам для целей малых закупок и определить их перечень, наделив статусом электронной площадки. Также предлагается создать единый каталог конкретных товаров для заказчиков, чтобы они могли выбрать конкретный товар в качестве предмета закупки, а участники закупок смогут использовать этот каталог для размещения предварительных предложений в отношении соответствующего конкретного товара. "Уполномоченный орган на создание и ведение такого каталога, порядки его формирования и использования определит правительство России", - подчеркивают в Минфине. Проводить малые закупки предлагается по принципу электронного магазина: участники закупок размещают предварительные предложения, а после объявления заказчиком малой закупки информационные системы автоматически отберут и направят заказчику лучшие предложения из имеющихся предложений на закупаемый заказчиком конкретный товар, объясняет Минфин. "Отбор предложений предлагается проводить следующим образом: из всех информационных систем, включенных в соответствующий перечень, отбираются по 3 лучших предложения в единую информационную систему в сфере закупок. Далее этой системой проводится последующий отбор наилучшего предложения для направления на рассмотрение заказчику и заключения контракта", - пояснили в министерстве. Планируется, что новации вступят в силу в 2026 году, а с 2027 года начнется их полноценное применение в соответствии с концепцией, констатировали в Минфине.

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минфин, законопроект