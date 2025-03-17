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Запрет ЕС на доступ к SWIFT начинает действовать с 17 марта - 17.03.2025, ПРАЙМ
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Запрет ЕС на доступ к SWIFT начинает действовать с 17 марта
Запрет ЕС на доступ к SWIFT начинает действовать с 17 марта - 17.03.2025, ПРАЙМ
Запрет ЕС на доступ к SWIFT начинает действовать с 17 марта
Запрет ЕС на доступ к SWIFT еще 11 российских банков и двух небанковских кредитных организаций в рамках нового 16-го пакета санкций начинает действовать с 17... | 17.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-17T00:24+0300
2025-03-17T00:24+0300
финансы
банки
москва
рф
ес
swift
уралсиб
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Запрет ЕС на доступ к SWIFT еще 11 российских банков и двух небанковских кредитных организаций в рамках нового 16-го пакета санкций начинает действовать с 17 марта. Совет ЕС в конце февраля ввел в действие 16-й по счету санкционный список, куда вошли как экономические, так и персональные ограничения. Согласно данным документа, опубликованного в официальном журнале ЕС, в список организаций, которым запретили доступ к SWIFT, вошли: банк "Ак Барс", банк "Уралсиб", "Банк Точка", "Национальный резервный банк", Росэксимбанк, "Банк Синара", Примсоцбанк, ББР, Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный конструктор", небанковская кредитная организация "Петербургский расчетный центр", Кузнецкбизнесбанк, "МБ Банк" и банк "Кубань кредит". В пресс-службе "Банка Точка" РИА Новости сообщили, что отключение от SWIFT не повлияет на работу банка. "Трансграничные платежи для клиентов "Точки" доступны и без этой системы. Сейчас все трансграничные платежи проходят по альтернативным каналам и, преимущественно, в национальных валютах. Кроме того, наши клиенты, работающие с зарубежными контрагентами, могут пользоваться альтернативными способами расчётов через иностранные юрисдикции", - добавили в сообщении. В пресс-службе банка "Уралсиб" РИА Новости рассказали, что банк давно не использует SWIFT. "Клиенты банка, работающие с зарубежными контрагентами, пользуются альтернативными способами расчетов", - подчеркнули в сообщении. Несколько лет назад SWIFT была главной системой для обработки платежей - через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, крупные страны стали создавать альтернативы. В России появилась Система передачи финансовых сообщений (СПФС). ЕС в феврале ввел запрет для кредитных и финансовых организаций за пределами РФ на транзакции с использованием СПФС.
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финансы, банки, москва, рф, ес, swift, уралсиб
Финансы, Банки, МОСКВА, РФ, ЕС, SWIFT, Уралсиб
00:24 17.03.2025
 
Запрет ЕС на доступ к SWIFT начинает действовать с 17 марта

Запрет ЕС на доступ к SWIFT для 11 российских банков начинает действовать с 17 марта

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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Запрет ЕС на доступ к SWIFT еще 11 российских банков и двух небанковских кредитных организаций в рамках нового 16-го пакета санкций начинает действовать с 17 марта.
Совет ЕС в конце февраля ввел в действие 16-й по счету санкционный список, куда вошли как экономические, так и персональные ограничения.
Согласно данным документа, опубликованного в официальном журнале ЕС, в список организаций, которым запретили доступ к SWIFT, вошли: банк "Ак Барс", банк "Уралсиб", "Банк Точка", "Национальный резервный банк", Росэксимбанк, "Банк Синара", Примсоцбанк, ББР, Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный конструктор", небанковская кредитная организация "Петербургский расчетный центр", Кузнецкбизнесбанк, "МБ Банк" и банк "Кубань кредит".
В пресс-службе "Банка Точка" РИА Новости сообщили, что отключение от SWIFT не повлияет на работу банка. "Трансграничные платежи для клиентов "Точки" доступны и без этой системы. Сейчас все трансграничные платежи проходят по альтернативным каналам и, преимущественно, в национальных валютах. Кроме того, наши клиенты, работающие с зарубежными контрагентами, могут пользоваться альтернативными способами расчётов через иностранные юрисдикции", - добавили в сообщении.
В пресс-службе банка "Уралсиб" РИА Новости рассказали, что банк давно не использует SWIFT. "Клиенты банка, работающие с зарубежными контрагентами, пользуются альтернативными способами расчетов", - подчеркнули в сообщении.
Несколько лет назад SWIFT была главной системой для обработки платежей - через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, крупные страны стали создавать альтернативы. В России появилась Система передачи финансовых сообщений (СПФС). ЕС в феврале ввел запрет для кредитных и финансовых организаций за пределами РФ на транзакции с использованием СПФС.
 
ФинансыБанкиМОСКВАРФЕСSWIFTУралсиб
 
 
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