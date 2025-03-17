https://1prime.ru/20250317/zarplaty-855839208.html

Зарплаты работников прокуратуры и СК проиндексируют на 4,5%

Зарплаты работников прокуратуры и СК проиндексируют на 4,5% - 17.03.2025, ПРАЙМ

Зарплаты работников прокуратуры и СК проиндексируют на 4,5%

Заработные платы работников прокуратуры, Следственного комитета (СК), судебной системы проиндексируют с 1 октября этого года на 4,5%, рассказала РИА Новости... | 17.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-17T02:31+0300

2025-03-17T02:31+0300

2025-03-17T02:31+0300

экономика

москва

рф

ск рф

ранхигс

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855839208.jpg?1742167861

МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Заработные платы работников прокуратуры, Следственного комитета (СК), судебной системы проиндексируют с 1 октября этого года на 4,5%, рассказала РИА Новости старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева. "Второй этап (индексации зарплат бюджетников в этом году - ред.), запланированный на 1 октября 2025 года - это повышение должностных окладов и заработной платы госслужащих, представителей судебной системы (кроме судей - ред.), Следственного комитета и прокуратуры на 4,5%", - сказала Голубева. Она уточнила, что зарплаты бюджетников будут повышены во всех регионах РФ с учетом федеральных и региональных особенностей. Индексация зарплат работников государственных органов и муниципальных учреждений проходит по правилам, которые установлены трудовым законодательством или другими регулирующими документами. Остальные работодатели могут проводить индексацию по условиям, прописанным в коллективных договорах или локальных нормативных актах, объяснила эксперт.

москва

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

москва, рф, ск рф, ранхигс