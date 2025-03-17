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Зарплаты работников прокуратуры и СК проиндексируют на 4,5%
Зарплаты работников прокуратуры и СК проиндексируют на 4,5% - 17.03.2025, ПРАЙМ
Зарплаты работников прокуратуры и СК проиндексируют на 4,5%
Заработные платы работников прокуратуры, Следственного комитета (СК), судебной системы проиндексируют с 1 октября этого года на 4,5%, рассказала РИА Новости... | 17.03.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Заработные платы работников прокуратуры, Следственного комитета (СК), судебной системы проиндексируют с 1 октября этого года на 4,5%, рассказала РИА Новости старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева.
"Второй этап (индексации зарплат бюджетников в этом году - ред.), запланированный на 1 октября 2025 года - это повышение должностных окладов и заработной платы госслужащих, представителей судебной системы (кроме судей - ред.), Следственного комитета и прокуратуры на 4,5%", - сказала Голубева.
Она уточнила, что зарплаты бюджетников будут повышены во всех регионах РФ с учетом федеральных и региональных особенностей.
Индексация зарплат работников государственных органов и муниципальных учреждений проходит по правилам, которые установлены трудовым законодательством или другими регулирующими документами. Остальные работодатели могут проводить индексацию по условиям, прописанным в коллективных договорах или локальных нормативных актах, объяснила эксперт.
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Экономика, МОСКВА, РФ, СК РФ, РАНХиГС
Зарплаты работников прокуратуры и СК проиндексируют на 4,5%
Эксперт Голубева: зарплаты прокуроров, СК и судебной системы проиндексируют на 4,5%
МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Заработные платы работников прокуратуры, Следственного комитета (СК), судебной системы проиндексируют с 1 октября этого года на 4,5%, рассказала РИА Новости старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева.
"Второй этап (индексации зарплат бюджетников в этом году - ред.), запланированный на 1 октября 2025 года - это повышение должностных окладов и заработной платы госслужащих, представителей судебной системы (кроме судей - ред.), Следственного комитета и прокуратуры на 4,5%", - сказала Голубева.
Она уточнила, что зарплаты бюджетников будут повышены во всех регионах РФ с учетом федеральных и региональных особенностей.
Индексация зарплат работников государственных органов и муниципальных учреждений проходит по правилам, которые установлены трудовым законодательством или другими регулирующими документами. Остальные работодатели могут проводить индексацию по условиям, прописанным в коллективных договорах или локальных нормативных актах, объяснила эксперт.