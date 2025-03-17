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Зеленский подписал закон об отправке подразделений ВСУ в другие государства

Зеленский подписал закон об отправке подразделений ВСУ в другие государства - 17.03.2025, ПРАЙМ

Зеленский подписал закон об отправке подразделений ВСУ в другие государства

Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий возможность направления подразделений ВСУ в другие государства, сообщает Верховная рада Украины. | 17.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-17T12:19+0300

2025-03-17T12:19+0300

2025-03-17T12:19+0300

политика

украина

владимир зеленский

всу

рада

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МОСКВА, 17 мар – ПРАЙМ. Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий возможность направления подразделений ВСУ в другие государства, сообщает Верховная рада Украины. В пресс-службе украинского парламента 25 февраля сообщали, что Верховная рада поддержала законопроект о направлении ВСУ в другие страны с учетом предложений Владимира Зеленского. "Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий возможность направления подразделений вооруженных сил Украины в другие государства. В период военного положения соединения, воинские части и подразделения ВСУ могут направляться за границу для обеспечения национальной безопасности, отпора и сдерживания вооруженной агрессии, защиты суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Рады. Украинский парламентарий Алексей Гончаренко* 15 января сообщил, что Рада в целом поддержала законопроект об отправке ВСУ в другие страны в период действия военного положения. Решение о направлении войск в другие государства принимает президент.*Внесен в России в перечень террористов и экстремистов

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украина, владимир зеленский, всу, рада