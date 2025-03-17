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Депутат Рады обвинил Зеленского в многократном нарушении Конституции - 17.03.2025, ПРАЙМ
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Депутат Рады обвинил Зеленского в многократном нарушении Конституции
Депутат Рады обвинил Зеленского в многократном нарушении Конституции - 17.03.2025, ПРАЙМ
Депутат Рады обвинил Зеленского в многократном нарушении Конституции
Новым властям Украины придется менять конституцию страны, поскольку она была многократно нарушена Владимиром Зеленским для узурпации власти и является... | 17.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-17T22:15+0300
2025-03-17T22:27+0300
политика
рада
владимир зеленский
нарушение
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Новым властям Украины придется менять конституцию страны, поскольку она была многократно нарушена Владимиром Зеленским для узурпации власти и является препятствие для заключения мира, считает находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский. "Ключевой вопрос, который придется решать Украине и ее новым властям - это вопрос конституции. Сама по себе она хороша. Но никогда не выполнялась в части, что касается прав граждан, нарушена Зеленским многократно с целью узурпации власти, и является прямым препятствием для заключения мира", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского. Он выразил уверенность, что "проблему конституции решать надо". По его словам, это может быть предметом договоренностей в рамках мирного плана по Украине. "Существование страны при этой конституции уже невозможно", - добавил Дубинский.
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рада, владимир зеленский, нарушение
Политика, Рада, Владимир Зеленский, нарушение
22:15 17.03.2025 (обновлено: 22:27 17.03.2025)
 
Депутат Рады обвинил Зеленского в многократном нарушении Конституции

Депутат Рады Дубинский: Зеленский многократно нарушил конституцию Украины

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2025
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Новым властям Украины придется менять конституцию страны, поскольку она была многократно нарушена Владимиром Зеленским для узурпации власти и является препятствие для заключения мира, считает находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.
"Ключевой вопрос, который придется решать Украине и ее новым властям - это вопрос конституции. Сама по себе она хороша. Но никогда не выполнялась в части, что касается прав граждан, нарушена Зеленским многократно с целью узурпации власти, и является прямым препятствием для заключения мира", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского.
Он выразил уверенность, что "проблему конституции решать надо". По его словам, это может быть предметом договоренностей в рамках мирного плана по Украине.
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"Уже очевидно". В Раде назвали главного конкурента Зеленского
14 марта, 12:23
"Существование страны при этой конституции уже невозможно", - добавил Дубинский.
 
ПолитикаРадаВладимир Зеленскийнарушение
 
 
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