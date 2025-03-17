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Жительница Суджи рассказала, что украинские танкисты заставили ее воевать

Жительница Суджи рассказала, что украинские танкисты заставили ее воевать - 17.03.2025, ПРАЙМ

Жительница Суджи рассказала, что украинские танкисты заставили ее воевать

Жительница освобожденной курской Суджи, которая во время захвата ВСУ оставалась в городе, рассказала РИА Новости, что украинские танкисты признались ей, что их... | 17.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-17T04:31+0300

2025-03-17T04:31+0300

2025-03-17T04:31+0300

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СУДЖА (Курская область), 17 мар - ПРАЙМ. Жительница освобожденной курской Суджи, которая во время захвата ВСУ оставалась в городе, рассказала РИА Новости, что украинские танкисты признались ей, что их заставили воевать. В четверг министерство обороны РФ сообщило, что подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий в Курской области освобожден населенный пункт Суджа. Город находился под оккупацией сил ВСУ семь месяцев. "У нас в огороде стоял танк, тут около дома танки ходили... Ну все поразнесли... Они сказали - мы не виноваты, нас послали, а один говорит: "Либо пять лет тюрьмы в подвале, либо поедешь повоюешь", - рассказала жительница Суджи Анна Богунова. Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин 12 марта провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков. Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область. Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.

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общество , рф, валерий герасимов, владимир путин, всу, вс рф, минобороны рф