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Цена на золото слабо растет после выхода данных о розничных продажах в США - 17.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Цена на золото слабо растет после выхода данных о розничных продажах в США
Цена на золото слабо растет после выхода данных о розничных продажах в США - 17.03.2025, ПРАЙМ
Цена на золото слабо растет после выхода данных о розничных продажах в США
Стоимость золота незначительно растет после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. | 17.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-17T17:33+0300
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Стоимость золота незначительно растет после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.26 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 2,94 доллара, или на 0,08%, до 3 004,04 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевеет на 0,43% - до 34,285 доллара за унцию. В понедельник инвесторы оценивают американскую статистику. Объем розничных продаж в США в феврале вырос на 0,2% к январю, в то время как аналитики ждали увеличения показателя на 0,6%. На этой неделе пройдет заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, решения регулятора будут опубликованы в среду. Рынки прогнозируют сохранение учетной ставки на текущем уровне в 4,25-4,5%. Решение ФРС может отразиться на динамике котировок золота. По итогам предыдущих двух недель драгоценный металл подорожал на 5,3%, а в ходе торгов в пятницу его цена впервые в истории превысила отметку в 3 тысячи долларов за тройскую унцию.
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рынки, торги, сша, comex, золото, цены на золото
Экономика, Рынки, Торги, США, Comex, золото, цены на золото
17:33 17.03.2025
 
Цена на золото слабо растет после выхода данных о розничных продажах в США

Стоимость золота слегка повышается после выхода американской макростатистики

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкМаркированные слитки золота
Маркированные слитки золота - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Стоимость золота незначительно растет после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.26 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 2,94 доллара, или на 0,08%, до 3 004,04 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевеет на 0,43% - до 34,285 доллара за унцию.
В понедельник инвесторы оценивают американскую статистику. Объем розничных продаж в США в феврале вырос на 0,2% к январю, в то время как аналитики ждали увеличения показателя на 0,6%.
На этой неделе пройдет заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, решения регулятора будут опубликованы в среду. Рынки прогнозируют сохранение учетной ставки на текущем уровне в 4,25-4,5%. Решение ФРС может отразиться на динамике котировок золота.
По итогам предыдущих двух недель драгоценный металл подорожал на 5,3%, а в ходе торгов в пятницу его цена впервые в истории превысила отметку в 3 тысячи долларов за тройскую унцию.
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2025
Цена на золото падает в понедельник утром
09:09
 
ЭкономикаРынкиТоргиСШАComexзолотоцены на золото
 
 
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