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Цена на золото слабо растет после выхода данных о розничных продажах в США

Цена на золото слабо растет после выхода данных о розничных продажах в США - 17.03.2025, ПРАЙМ

Цена на золото слабо растет после выхода данных о розничных продажах в США

Стоимость золота незначительно растет после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. | 17.03.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Стоимость золота незначительно растет после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.26 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 2,94 доллара, или на 0,08%, до 3 004,04 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевеет на 0,43% - до 34,285 доллара за унцию. В понедельник инвесторы оценивают американскую статистику. Объем розничных продаж в США в феврале вырос на 0,2% к январю, в то время как аналитики ждали увеличения показателя на 0,6%. На этой неделе пройдет заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, решения регулятора будут опубликованы в среду. Рынки прогнозируют сохранение учетной ставки на текущем уровне в 4,25-4,5%. Решение ФРС может отразиться на динамике котировок золота. По итогам предыдущих двух недель драгоценный металл подорожал на 5,3%, а в ходе торгов в пятницу его цена впервые в истории превысила отметку в 3 тысячи долларов за тройскую унцию.

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рынки, торги, сша, comex, золото, цены на золото