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РСТ прогнозирует рост турпотока из России в Абхазию на 18%

РСТ прогнозирует рост турпотока из России в Абхазию на 18% - 18.03.2025, ПРАЙМ

РСТ прогнозирует рост турпотока из России в Абхазию на 18%

Турпоток из России в Абхазию за летний период может вырасти на 18% - до 2,5 миллиона человек, сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ). | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T15:21+0300

2025-03-18T15:21+0300

2025-03-18T15:21+0300

экономика

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абхазия

москва

российский союз туриндустрии

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Турпоток из России в Абхазию за летний период может вырасти на 18% - до 2,5 миллиона человек, сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ). "Спрос на летний отдых в Абхазии начал расти еще в начале марта - сразу после выборов президента республики. После спада спроса в январе-феврале сейчас показатели продаж у туроператоров опережают прошлогодние, что отчасти связано с ситуацией в Анапе. После отмены МИДом 14 марта рекомендации российским туристам воздержаться от поездок в страну туроператоры рассчитывают на еще больший рост продаж. По итогам сезона турпоток в Абхазию может вырасти на 18%, до 2,5 миллиона человек", - говорится в сообщении. "В этом году направление будет продаваться намного лучше, чем в прошлом", - приводятся в релизе слова генерального директора сети агентств "Розовый слон" Алексана Мкртчяна. Эксперт прогнозирует рост турпотока в том числе и за счет расширения железнодорожной перевозки в Сухум из Москвы и Санкт-Петербурга, удобных "Ласточек" из Туапсе и Сочи, а также открытия сухумского аэропорта, отмечается в сообщении. В середине марта МИД России отменил рекомендации российским гражданам воздержаться от поездок в Абхазию, в том числе от туристических, с учетом стабилизации ситуации в стране. Министерство экономического развития после этого отменило рекомендации для туроператоров по ограничению продаж туров в Абхазию.

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туризм, абхазия, москва, российский союз туриндустрии