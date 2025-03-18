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"Аэрофлот" увеличит частоту полетов между Москвой и Минском
"Аэрофлот" увеличит частоту полетов между Москвой и Минском - 18.03.2025, ПРАЙМ
"Аэрофлот" увеличит частоту полетов между Москвой и Минском
"Аэрофлот" увеличит частоту полетов между Москвой и Минском путем введения трех дополнительных рейсов с 30 марта, с 19 мая и с 30 июня, объявили в компании. | 18.03.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. "Аэрофлот" увеличит частоту полетов между Москвой и Минском путем введения трех дополнительных рейсов с 30 марта, с 19 мая и с 30 июня, объявили в компании. "Аэрофлот" увеличивает частоту полётов между Москвой и Минском. C 30 марта вводится дополнительный ежедневный рейс SU1836/1837, и авиакомпания будет выполнять до пяти полётов в сутки. С 19 мая "Аэрофлот" добавит шестой ежедневный рейс SU1844/1845, а с 30 июня в расписании появится седьмой ежедневный рейс SU1846/1847", - говорится в сообщении. Также в компании уточнили, что в июле и августе "Аэрофлот" будет еженедельно выполнять до 49 рейсов между Москвой и Минском, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, по итогам того года направление Москва - Минск вошло в первую пятёрку международных направлений по числу перевезенных пассажиров: их количество составило 454 тысячи человек, что на 32% больше, чем в 2023 году, добавили в пресс-службе. "Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа России. В её состав входят авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия", лоукостер "Победа", а также профильные сервисные предприятия, занимающиеся техническим обслуживанием воздушных судов, предоставлением бортового питания, гостиничных услуг, а также обучением работников.
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Бизнес, Аэрофлот, РОССИЯ, МИНСК, МОСКВА, авиарейсы, международные авиарейсы
"Аэрофлот" увеличит частоту полетов между Москвой и Минском
"Аэрофлот": в марте, мае и июне будут введены три дополнительных рейса Москва-Минск
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. "Аэрофлот" увеличит частоту полетов между Москвой и Минском путем введения трех дополнительных рейсов с 30 марта, с 19 мая и с 30 июня, объявили в компании.
"Аэрофлот" увеличивает частоту полётов между Москвой и Минском. C 30 марта вводится дополнительный ежедневный рейс SU1836/1837, и авиакомпания будет выполнять до пяти полётов в сутки. С 19 мая "Аэрофлот" добавит шестой ежедневный рейс SU1844/1845, а с 30 июня в расписании появится седьмой ежедневный рейс SU1846/1847", - говорится в сообщении.
Также в компании уточнили, что в июле и августе "Аэрофлот" будет еженедельно выполнять до 49 рейсов между Москвой и Минском, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, по итогам того года направление Москва - Минск вошло в первую пятёрку международных направлений по числу перевезенных пассажиров: их количество составило 454 тысячи человек, что на 32% больше, чем в 2023 году, добавили в пресс-службе.
"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа России. В её состав входят авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия", лоукостер "Победа", а также профильные сервисные предприятия, занимающиеся техническим обслуживанием воздушных судов, предоставлением бортового питания, гостиничных услуг, а также обучением работников.
"Аэрофлот" с 23 мая увеличит частоту рейсов из Москвы в Стамбул