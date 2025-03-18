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Российский рынок акций остается в легком плюсе во вторник

Российский рынок акций остается в легком плюсе во вторник - 18.03.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций остается в легком плюсе во вторник

Российский рынок акций продолжает торговаться в легком плюсе в первые часы основной сессии вторника, следует из данных Московской биржи. | 18.03.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций продолжает торговаться в легком плюсе в первые часы основной сессии вторника, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 13.42 мск увеличивается на 0,24%, до 3253,1 пункта. В частности, заметно дорожают бумаги "Мечела" (+1,2%), "Самолета" (+1,2%), "Новатэка" (+1,1%), префы "Транснефти" (+1,1%). Дешевеют бумаги "Северстали" (-0,3%), "Русала" (-0,8%), "Татнефти" (-0,7%), "Русгидро" (-0,7%). "Сегодня может состояться телефонный разговор президентов России и США. Сам их факт не приведет к мощному росту рынка акций, нужна будет какая-то позитивная конкретика. Причем с большой вероятностью рост будет почти мгновенным. Поэтому тем инвесторам, кто ждет приятных сюрпризов... стоит купить акции заранее и продать "лишнее" по факту", - считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Лидировать будут бумаги внутренних секторов, а также чувствительные к "геополитическому" потеплению "фишки". По мере отскока цен на нефть стоит присмотреться и к нефтяным бумагам", - советует Екатерина Крылова из Промсвязьбанка. Что же касается пятничного заседания ЦБ, то оптимальным его исходом будет оставление ключевой ставки неизменной с нейтральным прогнозом, на большее пока рассчитывать рано, полагает Антонов.

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рынки, мосбиржа, акции, торги