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Росавиация планирует завершить сертификацию Ан-2 до середины года - 18.03.2025, ПРАЙМ
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Росавиация планирует завершить сертификацию Ан-2 до середины года
Росавиация планирует завершить сертификацию Ан-2 до середины года - 18.03.2025, ПРАЙМ
Росавиация планирует завершить сертификацию Ан-2 до середины года
Росавиация планирует завершить сертификацию грузопассажирской версии самолета малой авиации Ан-2 до середины 2025 года, сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров. | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T19:02+0300
2025-03-18T19:02+0300
экономика
росавиация
россия
авиация
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Росавиация планирует завершить сертификацию грузопассажирской версии самолета малой авиации Ан-2 до середины 2025 года, сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров. "В настоящее время у нас грузопассажирская версия - думаю, что мы должны завершить до середины этого года сертификацию грузопассажирской версии", - сказал Ядров на заседании комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, отвечая на вопрос одного из участников заседания о сроках сертификации грузопассажирского Ан-2. "Потом вопрос будет с импортозамещением силовой установки: на сегодняшний день на этих воздушных судах она импортная, но, конечно, должна быть отечественная. В настоящее время прорабатывается вопрос, какой это будет двигатель: ТВД-10 Омского завода или все-таки это будет ВК-800, который делают для такого класса машин, или ВК-1600", - добавил Ядров.
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росавиация, россия, авиация
Экономика, Росавиация, РОССИЯ, авиация
19:02 18.03.2025
 
Росавиация планирует завершить сертификацию Ан-2 до середины года

Росавиация планирует завершить сертификацию грузопассажирского Ан-2 до середины года

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Росавиация планирует завершить сертификацию грузопассажирской версии самолета малой авиации Ан-2 до середины 2025 года, сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров.
"В настоящее время у нас грузопассажирская версия - думаю, что мы должны завершить до середины этого года сертификацию грузопассажирской версии", - сказал Ядров на заседании комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, отвечая на вопрос одного из участников заседания о сроках сертификации грузопассажирского Ан-2.
"Потом вопрос будет с импортозамещением силовой установки: на сегодняшний день на этих воздушных судах она импортная, но, конечно, должна быть отечественная. В настоящее время прорабатывается вопрос, какой это будет двигатель: ТВД-10 Омского завода или все-таки это будет ВК-800, который делают для такого класса машин, или ВК-1600", - добавил Ядров.
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