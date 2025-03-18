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Sitronics Electro поставила в Армению несколько зарядных станций

Sitronics Electro поставила в Армению несколько зарядных станций - 18.03.2025, ПРАЙМ

Sitronics Electro поставила в Армению несколько зарядных станций

Российская Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) поставила несколько зарядных станций для электромобилей собственного производства в Армению, сообщили... | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T02:46+0300

2025-03-18T02:46+0300

2025-03-18T02:46+0300

бизнес

энергетика

армения

москва

ближний восток

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МОСКВА, 18 мар – ПРАЙМ. Российская Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) поставила несколько зарядных станций для электромобилей собственного производства в Армению, сообщили РИА Новости в компании. "Наша линейка зарядных станций для электромобилей включает быструю зарядную станцию eStation Super на 262 кВт и медленные eStation Mini на 22 кВт и eStation Mini Duo на 44 кВт. Сейчас мы уже экспортировали несколько станций собственного производства в Армению. В первую очередь мы разрабатывали eStation Super для российского рынка. Станция соответствует требованиям и критериям для субсидируемых в России электрозарядных станций (ЭЗС)", - отметили в компании. Там добавили, что зарядная станция компании может представлять интерес для экспорта благодаря режиму идентификации "plug & charge" и своим техническим характеристикам. Под режимом "plug & charge" понимается применение цифровых сертификатов. Так, зарядка электрокара начинается сразу после подключения кабеля. В компании отметили, что высокая мощность вентиляторов, которая особенно важна для жарких стран, позволит Sitronics Electro выйти и на рынки Ближнего Востока. Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) - российский оператор и производитель оборудования зарядной инфраструктуры. Оператор строит сеть зарядных станций для электротранспорта по всей стране, а также развивает приложение для водителей и программное обеспечение (ПО) для управления зарядными станциями.

армения

москва

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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