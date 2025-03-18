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Фондовые индексы АТР поднимаются вслед за позитивом на рынках США

Фондовые индексы АТР поднимаются вслед за позитивом на рынках США - 18.03.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР поднимаются вслед за позитивом на рынках США

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром поднимаются вслед за Уолл-стрит, свидетельствуют данные торгов. | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T07:53+0300

2025-03-18T07:53+0300

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром поднимаются вслед за Уолл-стрит, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.39 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивался на 0,09%, до 3 429,36 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,29%, до 2 118,33 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,82%, до 24 585 пунктов. Южнокорейский KOSPI поднимался на 0,02%, до 2 611,16 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,06%, до 7 858,9 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,39%, до 37 915,5 пункта. Мировые инвесторы приняли во внимание "зеленое" закрытие бирж США по итогам понедельника: технологический индекс Nasdaq, к которому чувствительны фондовые биржи Азии, увеличился на 0,31%, Dow Jones - на 0,85%, а S&P 500 - на 0,64%. На динамику американских бирж могли повлиять вышедшие в понедельник данные по розничным продажам в США. Объем розничных продаж в феврале увеличился на 0,2% к январю. Как отмечает агентство Блумберг, китайские рынки могут также получить поддержку от увеличения доходов компаний технического сектора, на этой неделе ожидаются отчетности Xiaomi Corp. и Tencent Holdings Ltd. При этом в среду будут опубликованы итоги мартовского заседания Банка Японии. Аналитики ожидают сохранения учетной ставки регулятора на уровне 0,5%.

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рынки, торги, индексы, азиатско-тихоокеанский регион, shenzhen composite, hang seng index, сша, атр, уолл-стрит