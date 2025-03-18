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Правительство с 19 по 25 марта абсорбирует ликвидность банков - 18.03.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250318/banki-855873409.html
Правительство с 19 по 25 марта абсорбирует ликвидность банков
Правительство с 19 по 25 марта абсорбирует ликвидность банков - 18.03.2025, ПРАЙМ
Правительство с 19 по 25 марта абсорбирует ликвидность банков
Банк России ожидает, что правительство за период с 19 по 25 марта абсорбирует ликвидность банковского сектора на 54 миллиарда рублей, следует из прогноза,... | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T11:20+0300
2025-03-18T11:20+0300
экономика
финансы
банки
банк россии
ликвидность банков
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 19 по 25 марта абсорбирует ликвидность банковского сектора на 54 миллиарда рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ. Именно на эту сумму увеличатся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 12 по 18 марта, правительство, по оценке ЦБ, абсорбировало ликвидность банков на 54 миллиарда рублей. Увеличение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в Банке России в рублях, составит 94 миллиарда рублей. Уменьшение объема наличных денег в обращении вне Банка России понизит ликвидность банковского сектора на 74 миллиарда рублей. Одновременно ЦБ оценивает размер предоставления ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 1,143 триллиона рублей. С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции по абсорбированию ликвидности на срок одна неделя в объеме 1,26 триллиона рублей. Банк России с декабря 2012 года публикует прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.
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финансы, банки, банк россии, ликвидность банков
Экономика, Финансы, Банки, Банк России, ликвидность банков
11:20 18.03.2025
 
Правительство с 19 по 25 марта абсорбирует ликвидность банков

ЦБ: в конце марта правительство абсорбирует ликвидность банков на 54 млрд рублей

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЦБ РФ
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 19 по 25 марта абсорбирует ликвидность банковского сектора на 54 миллиарда рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ.
Именно на эту сумму увеличатся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 12 по 18 марта, правительство, по оценке ЦБ, абсорбировало ликвидность банков на 54 миллиарда рублей.
Увеличение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в Банке России в рублях, составит 94 миллиарда рублей. Уменьшение объема наличных денег в обращении вне Банка России понизит ликвидность банковского сектора на 74 миллиарда рублей.
Одновременно ЦБ оценивает размер предоставления ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 1,143 триллиона рублей.
С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции по абсорбированию ликвидности на срок одна неделя в объеме 1,26 триллиона рублей.
Банк России с декабря 2012 года публикует прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2025
ЦБ 17 марта продал на внутреннем рынке юани на 6 миллиардов рублей
10:59
 
ЭкономикаФинансыБанкиБанк Россииликвидность банков
 
 
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