https://1prime.ru/20250318/banki-855875781.html

ЦБ обязал банки ввести функционал для пострадавших от мошенников

ЦБ обязал банки ввести функционал для пострадавших от мошенников - 18.03.2025, ПРАЙМ

ЦБ обязал банки ввести функционал для пострадавших от мошенников

Крупные банки с октября будут обязаны ввести в мобильные приложения функции, позволяющие клиентам оперативно заявлять о мошенническом переводе, сообщает Банк... | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T12:50+0300

2025-03-18T12:50+0300

2025-03-18T13:11+0300

банки

финансы

мошенники

банковские приложения

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/img/84138/67/841386785_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_18d79abd3affdce260e03a35366be4fe.jpg

МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Крупные банки с октября будут обязаны ввести в мобильные приложения функции, позволяющие клиентам оперативно заявлять о мошенническом переводе, сообщает Банк России. "С 1 октября 2025 года крупные банки, в том числе на рынке платежных услуг, будут обязаны добавить в свои мобильные приложения функционал, который позволит клиентам оперативно заявлять о мошенническом переводе. Пострадавшие также смогут получить от банка электронную справку о такой операции для обращения в полицию", - говорится в сообщении.Также отмечается, что клиенты этих банков в мобильном приложении смогут ответить на вопрос кредитной организации, совершали ли они операцию, по которой банк получил запрос от регулятора, под влиянием мошенников. Такой порядок взаимодействия возможен в случаях, когда пострадавшие напрямую обращаются в полицию, а сотрудники правоохранительных органов запрашивают данные в Банке России.Кроме того, с 1 октября этого года все банки должны принимать обращения от граждан, которые через банкомат перевели наличные деньги на счета злоумышленников с помощью токенизированных (цифровых) карт. При этом неважно, является пострадавший клиентом этого банка или нет. Хищение денег через токенизированные карты сейчас - один из самых распространенных способов обмана.

https://1prime.ru/20250318/sberbank-855873662.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, мошенники, банковские приложения, банк россии