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ЦБ обязал банки ввести функционал для пострадавших от мошенников - 18.03.2025, ПРАЙМ
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ЦБ обязал банки ввести функционал для пострадавших от мошенников
ЦБ обязал банки ввести функционал для пострадавших от мошенников - 18.03.2025, ПРАЙМ
ЦБ обязал банки ввести функционал для пострадавших от мошенников
Крупные банки с октября будут обязаны ввести в мобильные приложения функции, позволяющие клиентам оперативно заявлять о мошенническом переводе, сообщает Банк... | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T12:50+0300
2025-03-18T13:11+0300
банки
финансы
мошенники
банковские приложения
банк россии
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Крупные банки с октября будут обязаны ввести в мобильные приложения функции, позволяющие клиентам оперативно заявлять о мошенническом переводе, сообщает Банк России. "С 1 октября 2025 года крупные банки, в том числе на рынке платежных услуг, будут обязаны добавить в свои мобильные приложения функционал, который позволит клиентам оперативно заявлять о мошенническом переводе. Пострадавшие также смогут получить от банка электронную справку о такой операции для обращения в полицию", - говорится в сообщении.Также отмечается, что клиенты этих банков в мобильном приложении смогут ответить на вопрос кредитной организации, совершали ли они операцию, по которой банк получил запрос от регулятора, под влиянием мошенников. Такой порядок взаимодействия возможен в случаях, когда пострадавшие напрямую обращаются в полицию, а сотрудники правоохранительных органов запрашивают данные в Банке России.Кроме того, с 1 октября этого года все банки должны принимать обращения от граждан, которые через банкомат перевели наличные деньги на счета злоумышленников с помощью токенизированных (цифровых) карт. При этом неважно, является пострадавший клиентом этого банка или нет. Хищение денег через токенизированные карты сейчас - один из самых распространенных способов обмана.
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банки, финансы, мошенники, банковские приложения, банк россии
Банки, Финансы, МОШЕННИКИ, банковские приложения, Банк России
12:50 18.03.2025 (обновлено: 13:11 18.03.2025)
 
ЦБ обязал банки ввести функционал для пострадавших от мошенников

ЦБ: банки должны ввести функции, позволяющие заявить о мошеннических переводах

© Unsplash/rupixen.comКредитная карта
Кредитная карта
© Unsplash/rupixen.com
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Крупные банки с октября будут обязаны ввести в мобильные приложения функции, позволяющие клиентам оперативно заявлять о мошенническом переводе, сообщает Банк России.
"С 1 октября 2025 года крупные банки, в том числе на рынке платежных услуг, будут обязаны добавить в свои мобильные приложения функционал, который позволит клиентам оперативно заявлять о мошенническом переводе. Пострадавшие также смогут получить от банка электронную справку о такой операции для обращения в полицию", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что клиенты этих банков в мобильном приложении смогут ответить на вопрос кредитной организации, совершали ли они операцию, по которой банк получил запрос от регулятора, под влиянием мошенников. Такой порядок взаимодействия возможен в случаях, когда пострадавшие напрямую обращаются в полицию, а сотрудники правоохранительных органов запрашивают данные в Банке России.
Кроме того, с 1 октября этого года все банки должны принимать обращения от граждан, которые через банкомат перевели наличные деньги на счета злоумышленников с помощью токенизированных (цифровых) карт. При этом неважно, является пострадавший клиентом этого банка или нет. Хищение денег через токенизированные карты сейчас - один из самых распространенных способов обмана.
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