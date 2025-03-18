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ЦБ обязал банки уведомлять родителей о выдаче детям банковских карт
ЦБ обязал банки уведомлять родителей о выдаче детям банковских карт - 18.03.2025, ПРАЙМ
ЦБ обязал банки уведомлять родителей о выдаче детям банковских карт
Банки РФ с 29 марта будут обязаны уведомлять родителей или законных представителей несовершеннолетних клиентов в возрасте от 14 до 18 лет о выдаче им банковской | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T12:52+0300
2025-03-18T12:52+0300
2025-03-18T12:52+0300
экономика
банк россии
финансы
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банковская карта
финансовые операции
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Банки РФ с 29 марта будут обязаны уведомлять родителей или законных представителей несовершеннолетних клиентов в возрасте от 14 до 18 лет о выдаче им банковской карты, а также обо всех операциях по счету, сообщает ЦБ. "С 29 марта этого года все банки также будут обязаны уведомлять родителей или законных представителей несовершеннолетних клиентов в возрасте от 14 до 18 лет о выдаче им карты, а также обо всех операциях по счету ребенка. Информирование и его способ прописываются в договоре с банком", - говорится на сайте регулятора.
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банк россии, финансы, банки, дети, банковская карта, финансовые операции
Экономика, Банк России, Финансы, Банки, дети, банковская карта, финансовые операции
ЦБ обязал банки уведомлять родителей о выдаче детям банковских карт
ЦБ: банки обязаны уведомлять родителей о выдаче детям карт и операциях по счету
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Банки РФ с 29 марта будут обязаны уведомлять родителей или законных представителей несовершеннолетних клиентов в возрасте от 14 до 18 лет о выдаче им банковской карты, а также обо всех операциях по счету, сообщает ЦБ.
"С 29 марта этого года все банки также будут обязаны уведомлять родителей или законных представителей несовершеннолетних клиентов в возрасте от 14 до 18 лет о выдаче им карты, а также обо всех операциях по счету ребенка. Информирование и его способ прописываются в договоре с банком", - говорится на сайте регулятора.
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