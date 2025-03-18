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Бензин Аи-92 и Аи-95 подорожал на российской бирже в России во вторник

Бензин Аи-92 и Аи-95 подорожал на российской бирже в России во вторник - 18.03.2025, ПРАЙМ

Бензин Аи-92 и Аи-95 подорожал на российской бирже в России во вторник

Стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 на Петербургской бирже во вторник выросла более чем на 1%, также подорожало и дизельное топливо, следует из материалов торгов. | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T14:48+0300

2025-03-18T14:48+0300

2025-03-18T14:48+0300

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 на Петербургской бирже во вторник выросла более чем на 1%, также подорожало и дизельное топливо, следует из материалов торгов. Цена на бензин Аи-92 за день выросла по территориальному индексу Европейской части России на 1,65%, до 50 311 рублей за тонну. Марка Аи-95 подорожала на 1,46%, до 57 292 рублей за тонну. Кроме того, по итогам торговой сессии выросла стоимость дизельного топлива. Цена летнего дизтоплива увеличилась на 1,87%, до 58 795 рублей за тонну, зимнего - на 1,23%, до 58 531 рубля. Авиакеросин вырос в цене на 0,34% - до 80 576 рублей за тонну. В то же время тонна сжиженных углеводородных газов (СУГов) подешевела на 0,11%, до 17 102 рублей, мазута - на 2,22%, до 29 832 рублей. Правительство РФ изучает предложение нефтяников об изменении приоритетности поставок топлива по железной дороге до третьего уровня с шестого на весенне-летний период, сообщал в начале марта вице-премьер Александр Новак. До этого министр энергетики Сергей Цивилев заявлял, что Минэнерго готово при необходимости принимать любые оперативные меры, чтобы не допустить сбоя перевозок топлива и последующего повышения цен. Тем временем кабмин принял решение продлить с 1 марта по 31 августа разрешение на экспорт бензина для компаний, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год, однако эмбарго сохраняется для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с меньшей производственной мощностью). Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал с 1 марта по 31 августа прошлого года, но 20 мая он был приостановлен и осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.

https://1prime.ru/20250317/benzin-855854623.html

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