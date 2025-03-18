Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Бензин Аи-92 и Аи-95 подорожал на российской бирже в России во вторник - 18.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250318/benzin-855880137.html
Бензин Аи-92 и Аи-95 подорожал на российской бирже в России во вторник
Бензин Аи-92 и Аи-95 подорожал на российской бирже в России во вторник - 18.03.2025, ПРАЙМ
Бензин Аи-92 и Аи-95 подорожал на российской бирже в России во вторник
Стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 на Петербургской бирже во вторник выросла более чем на 1%, также подорожало и дизельное топливо, следует из материалов торгов. | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T14:48+0300
2025-03-18T14:48+0300
экономика
рынки
аи-92
аи-95
бензин
цены на бензин
биржа
https://cdnn.1prime.ru/img/84220/70/842207096_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7b269639b7c2cc6801f0eed5acacf2f6.jpg
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 на Петербургской бирже во вторник выросла более чем на 1%, также подорожало и дизельное топливо, следует из материалов торгов. Цена на бензин Аи-92 за день выросла по территориальному индексу Европейской части России на 1,65%, до 50 311 рублей за тонну. Марка Аи-95 подорожала на 1,46%, до 57 292 рублей за тонну. Кроме того, по итогам торговой сессии выросла стоимость дизельного топлива. Цена летнего дизтоплива увеличилась на 1,87%, до 58 795 рублей за тонну, зимнего - на 1,23%, до 58 531 рубля. Авиакеросин вырос в цене на 0,34% - до 80 576 рублей за тонну. В то же время тонна сжиженных углеводородных газов (СУГов) подешевела на 0,11%, до 17 102 рублей, мазута - на 2,22%, до 29 832 рублей. Правительство РФ изучает предложение нефтяников об изменении приоритетности поставок топлива по железной дороге до третьего уровня с шестого на весенне-летний период, сообщал в начале марта вице-премьер Александр Новак. До этого министр энергетики Сергей Цивилев заявлял, что Минэнерго готово при необходимости принимать любые оперативные меры, чтобы не допустить сбоя перевозок топлива и последующего повышения цен. Тем временем кабмин принял решение продлить с 1 марта по 31 августа разрешение на экспорт бензина для компаний, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год, однако эмбарго сохраняется для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с меньшей производственной мощностью). Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал с 1 марта по 31 августа прошлого года, но 20 мая он был приостановлен и осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.
https://1prime.ru/20250317/benzin-855854623.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84220/70/842207096_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f27eefbc4ed667237ae239890a87c73d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынки, аи-92, аи-95, бензин, цены на бензин, биржа
Экономика, Рынки, Аи-92, Аи-95, Бензин, цены на бензин, биржа
14:48 18.03.2025
 
Бензин Аи-92 и Аи-95 подорожал на российской бирже в России во вторник

Цены на бензин Аи-92 и Аи-95 выросли на Петербургской бирже более чем на 1%

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗаправочные пистолеты на заправочной станции
Заправочные пистолеты на заправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 на Петербургской бирже во вторник выросла более чем на 1%, также подорожало и дизельное топливо, следует из материалов торгов.
Цена на бензин Аи-92 за день выросла по территориальному индексу Европейской части России на 1,65%, до 50 311 рублей за тонну. Марка Аи-95 подорожала на 1,46%, до 57 292 рублей за тонну.
Кроме того, по итогам торговой сессии выросла стоимость дизельного топлива. Цена летнего дизтоплива увеличилась на 1,87%, до 58 795 рублей за тонну, зимнего - на 1,23%, до 58 531 рубля.
Авиакеросин вырос в цене на 0,34% - до 80 576 рублей за тонну. В то же время тонна сжиженных углеводородных газов (СУГов) подешевела на 0,11%, до 17 102 рублей, мазута - на 2,22%, до 29 832 рублей.
Правительство РФ изучает предложение нефтяников об изменении приоритетности поставок топлива по железной дороге до третьего уровня с шестого на весенне-летний период, сообщал в начале марта вице-премьер Александр Новак. До этого министр энергетики Сергей Цивилев заявлял, что Минэнерго готово при необходимости принимать любые оперативные меры, чтобы не допустить сбоя перевозок топлива и последующего повышения цен.
Тем временем кабмин принял решение продлить с 1 марта по 31 августа разрешение на экспорт бензина для компаний, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год, однако эмбарго сохраняется для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с меньшей производственной мощностью). Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал с 1 марта по 31 августа прошлого года, но 20 мая он был приостановлен и осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.
Заправочные пистолеты на заправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2025
Бензин продолжил дорожать на российской бирже в понедельник
Вчера, 16:01
 
ЭкономикаРынкиАи-92Аи-95Бензинцены на бензинбиржа
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала