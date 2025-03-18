https://1prime.ru/20250318/bundestag-855889170.html

Бундестаг принял поправки в конституцию для увеличения госдолга на оборону

Бундестаг принял поправки в конституцию для увеличения госдолга на оборону - 18.03.2025, ПРАЙМ

Бундестаг принял поправки в конституцию для увеличения госдолга на оборону

Парламент Германии (бундестаг) старого созыва в окончание второго заседания большинством голосов принял поправки в конституцию страны, благодаря которым будущее | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T18:34+0300

2025-03-18T18:34+0300

2025-03-18T18:34+0300

экономика

германия

фридрих мерц

дональд трамп

бундестаг

https://cdnn.1prime.ru/img/83325/89/833258910_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0193a9cc71c1f1c267a153d0f210fcc3.jpg

БЕРЛИН, 18 мар - ПРАЙМ. Парламент Германии (бундестаг) старого созыва в окончание второго заседания большинством голосов принял поправки в конституцию страны, благодаря которым будущее правительство намерено значительно увеличить государственные заимствования для финансирования растущих расходов на оборону и инфраструктуру. В настоящее время в конституции Германии закреплено ограничение на возможность правительства брать новые заимствования (так называемый "долговой тормоз"). В результате поимённого голосования за принятие реформ по обходу данных ограничений проголосовали 513 депутатов немецкого парламента, против - 207, никто не воздержался, заявила председатель парламента Бербель Бас. Голосование и предшествовавшие ему дебаты транслировалось на сайте немецкого парламента. Для принятия реформ требовалось минимум 450 голосов из 736. Далее законопроект будет внесён на согласование в бундесрат. За финальное чтение и поимённое голосование о принятии реформ в бундестаге ранее проголосовали фракции "СДПГ", "Зеленых", блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Парламентская группа "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ), АдГ и "Левые" выступили против. При этом альтернативную инициативу по увеличению финансирования вооруженных сил страны от свободных демократов (СвДП) и их же инициативу об отмене чтений по увеличению госдолга ранее большинством голосов отклонили. Утром большинство фракций проголосовало также против инициатив ряда других оппозиционных партий о снятии с повестки дня голосования за реформы. Ранее конституционный суд ФРГ отклонил ряд жалоб оппозиционных партий на планы принятия данных поправок в конституцию ФРГ. Инициатива о реформе "долгового тормоза" возникла в ходе предварительных консультаций по созданию правящей коалиции между блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократами (СДПГ). Первоначально таблоид Bild сообщил, что ХДС/ХСС и СДПГ обсуждали возможность создания двух мегафондов: для развития вооруженных сил и инфраструктуры страны. Сообщалось, что суммарно в эти фонды может быть привлечено порядка 900 миллиардов евро, причем это будут заемные средства. Среди вариантов рассматривается также создание специального фонда для новых военных расходов и помощи Украине в размере 3 миллиардов евро. Позднее на совместной пресс-конференции с главой ХСС Маркусом Зёдером и руководством СДПГ лидер ХДС/ХСС и вероятный следующий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о планах внести в бундестаг поправку в конституцию страны, которая позволит существенно увеличивать долги для финансирования растущих расходов на оборону. Кроме того, он анонсировал создание на следующие десять лет специального фонда для развития инфраструктуры на 500 миллиардов евро. Как сообщала также медиагруппа RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, ХДС/ХСС и СДПГ достигли также компромисса с партией "Зелёные" по вопросу увеличения государственных заимствований, включив в соглашение финансирование климатических проектов на сумму 100 миллиардов евро. О планах провести реформу стало известно через несколько дней после перепалки в Белом доме между президентом США Дональдом Трампом, вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и Владимиром Зеленским. Обосновывая необходимость повышения расходов на оборону, Мерц в том числе ссылался на недавние решения американских властей. В то же время критики данной инициативы считают, что Мерц тем самым обманул своих избирателей, поскольку до выборов в бундестаг обещал действовать против повышения госдолга.

https://1prime.ru/20241006/nato-852016773.html

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

германия, фридрих мерц, дональд трамп, бундестаг