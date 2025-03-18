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"Бутербродекс" во второй половине февраля не изменился - 18.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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"Бутербродекс" во второй половине февраля не изменился
"Бутербродекс" во второй половине февраля не изменился - 18.03.2025, ПРАЙМ
"Бутербродекс" во второй половине февраля не изменился
"Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, во второй половине февраля не... | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T08:07+0300
2025-03-18T08:07+0300
экономика
индекс кофе с бутербродом
бизнес
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. "Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, во второй половине февраля не изменился, оставшись на отметке в 160,3 пункта. Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству специалистами крупного аналитического ресурса "Чек Индекс". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров - частых гостей на утренних столах россиян: батон (400 граммов), ветчина (200 граммов), сливочное масло (180 граммов), сыр (200 граммов), огурцы (500 граммов), растворимый кофе (95 граммов), сахар (1 килограмм). По продуктам из этой потребительской корзины аналитики "Чек Индекса" регулярно рассчитывают агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение "Индекса кофе с бутербродом" в период с 1 по 15 октября 2022 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров. С 16 по 28 февраля средний чек вырос по кофе (на 2,2%, до 228 рублей), сахару (на 1,4%, до 71 рубля) и сыру (на 0,4%, до 241 рубля). Прежним он остался по сливочному маслу (243 рубля) и батону (47 рублей). Снизился средний чек по огурцам (на 2,9%, до 234 рублей) и ветчине (на 0,8%, до 257 рублей). Таким образом, индекс по сравнению с предыдущим двухнедельным периодом не изменился - остался на уровне 160,3 пункта. Как отметили аналитики "Чек Индекса", этому способствовало, в том числе, отсутствие особого потребительского стимула в виде дополнительного выходного в честь Дня защитника Отечества (россияне отдыхали обычные два дня - субботу и воскресенье, 22 и 23 февраля).
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индекс кофе с бутербродом, бизнес
Экономика, индекс кофе с бутербродом, Бизнес
08:07 18.03.2025
 
"Бутербродекс" во второй половине февраля не изменился

"Индекс кофе с бутербродом" с 16 по 26 февраля остался на отметке 160,3 пункта

© fotolia.com / mashe" Злаковые хлопья с ягодами
 Злаковые хлопья с ягодами - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2025
© fotolia.com / mashe
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. "Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, во второй половине февраля не изменился, оставшись на отметке в 160,3 пункта.
Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству специалистами крупного аналитического ресурса "Чек Индекс". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров - частых гостей на утренних столах россиян: батон (400 граммов), ветчина (200 граммов), сливочное масло (180 граммов), сыр (200 граммов), огурцы (500 граммов), растворимый кофе (95 граммов), сахар (1 килограмм).
По продуктам из этой потребительской корзины аналитики "Чек Индекса" регулярно рассчитывают агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение "Индекса кофе с бутербродом" в период с 1 по 15 октября 2022 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.
С 16 по 28 февраля средний чек вырос по кофе (на 2,2%, до 228 рублей), сахару (на 1,4%, до 71 рубля) и сыру (на 0,4%, до 241 рубля). Прежним он остался по сливочному маслу (243 рубля) и батону (47 рублей). Снизился средний чек по огурцам (на 2,9%, до 234 рублей) и ветчине (на 0,8%, до 257 рублей).
Таким образом, индекс по сравнению с предыдущим двухнедельным периодом не изменился - остался на уровне 160,3 пункта.
Как отметили аналитики "Чек Индекса", этому способствовало, в том числе, отсутствие особого потребительского стимула в виде дополнительного выходного в честь Дня защитника Отечества (россияне отдыхали обычные два дня - субботу и воскресенье, 22 и 23 февраля).
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