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Россиян предупредили о долгах по кредитке, которой никто не пользуется
Россиян предупредили о долгах по кредитке, которой никто не пользуется - 18.03.2025, ПРАЙМ
Россиян предупредили о долгах по кредитке, которой никто не пользуется
Пользователи кредиток обычно следят за основной задолженностью и забывают про карту, если долгов по ней нет. Но даже в этом случае может образоваться... | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T03:03+0300
2025-03-18T03:03+0300
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МОСКВА, 18 мар – ПРАЙМ. Пользователи кредиток обычно следят за основной задолженностью и забывают про карту, если долгов по ней нет. Но даже в этом случае может образоваться задолженность по оплате комиссии за обслуживание, страховки, подписок и других сервисов, рассказала агентству “Прайм” аналитик Банки.ру Эряния Бочкина.Если ее не погасить, начнут начисляться пени, и спустя длительное время долг достигнет немаленьких размеров. Это приведет к следующим негативным последствиям:Однако не стоит заранее пугаться таких последствий. Кредитная карта может стать полезным и удобным продуктом, если разобраться в правилах начисления процентов, расчета льготного периода, платежей.“Если не планируется использовать кредитку долгое время, лучше не закрывать ее, а отключить ненужные услуги и сократить кредитный лимит до комфортного уровня. В этом случае удастся сохранить выгодные условия, которых может не быть при оформлении карты вновь, и поддерживать приемлемую кредитную нагрузку”, - советует Бочкина.
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Россиян предупредили о долгах по кредитке, которой никто не пользуется
Аналитик Бочкина предупредила о возможных долгах по забытой кредитке
МОСКВА, 18 мар – ПРАЙМ. Пользователи кредиток обычно следят за основной задолженностью и забывают про карту, если долгов по ней нет. Но даже в этом случае может образоваться задолженность по оплате комиссии за обслуживание, страховки, подписок и других сервисов, рассказала агентству “Прайм” аналитик Банки.ру Эряния Бочкина.
Если ее не погасить, начнут начисляться пени, и спустя длительное время долг достигнет немаленьких размеров. Это приведет к следующим негативным последствиям:
- кредитную карту не получится закрыть, если банку по ней не оплачена даже маленькая сумма;
- просроченная задолженность и неустойки ней негативно отразятся на кредитной истории и его финансовой благонадежности, что в будущем усложнит оформление других кредитных карт, кредитов, займов и т.д.;
- заемщику придется пройти через не всегда приятные взаимодействия с банком по поводу долга, а если кредитная организация исчерпает свои возможности по его возврату, то и с коллекторами;
- если задолженность достигнет внушительных размеров, банк получит право обратиться для ее погашения в суд. В этом случае придется возместить не только сам долг, но и расходы банка на судебные издержки. Отметим здесь, что срок исковой давности в таких случаях составляет три года, то есть у кредитной организации есть довольно много времени, чтобы привлечь клиента к ответственности.
Однако не стоит заранее пугаться таких последствий. Кредитная карта может стать полезным и удобным продуктом, если разобраться в правилах начисления процентов, расчета льготного периода, платежей.
“Если не планируется использовать кредитку долгое время, лучше не закрывать ее, а отключить ненужные услуги и сократить кредитный лимит до комфортного уровня. В этом случае удастся сохранить выгодные условия, которых может не быть при оформлении карты вновь, и поддерживать приемлемую кредитную нагрузку”, - советует Бочкина.
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