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Россиян предупредили о долгах по кредитке, которой никто не пользуется

Россиян предупредили о долгах по кредитке, которой никто не пользуется - 18.03.2025, ПРАЙМ

Россиян предупредили о долгах по кредитке, которой никто не пользуется

Пользователи кредиток обычно следят за основной задолженностью и забывают про карту, если долгов по ней нет. Но даже в этом случае может образоваться... | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T03:03+0300

2025-03-18T03:03+0300

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МОСКВА, 18 мар – ПРАЙМ. Пользователи кредиток обычно следят за основной задолженностью и забывают про карту, если долгов по ней нет. Но даже в этом случае может образоваться задолженность по оплате комиссии за обслуживание, страховки, подписок и других сервисов, рассказала агентству “Прайм” аналитик Банки.ру Эряния Бочкина.Если ее не погасить, начнут начисляться пени, и спустя длительное время долг достигнет немаленьких размеров. Это приведет к следующим негативным последствиям:Однако не стоит заранее пугаться таких последствий. Кредитная карта может стать полезным и удобным продуктом, если разобраться в правилах начисления процентов, расчета льготного периода, платежей.“Если не планируется использовать кредитку долгое время, лучше не закрывать ее, а отключить ненужные услуги и сократить кредитный лимит до комфортного уровня. В этом случае удастся сохранить выгодные условия, которых может не быть при оформлении карты вновь, и поддерживать приемлемую кредитную нагрузку”, - советует Бочкина.

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