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ЕР организует праздничные мероприятия ко Дню воссоединения Крыма с Россией

ЕР организует праздничные мероприятия ко Дню воссоединения Крыма с Россией - 18.03.2025, ПРАЙМ

ЕР организует праздничные мероприятия ко Дню воссоединения Крыма с Россией

Партия "Единая Россия" организует в регионах РФ праздничные мероприятия ко Дню воссоединения Крыма с Россией, сообщили в пресс-службе партии. | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T00:27+0300

2025-03-18T00:27+0300

2025-03-18T00:27+0300

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Партия "Единая Россия" организует в регионах РФ праздничные мероприятия ко Дню воссоединения Крыма с Россией, сообщили в пресс-службе партии. "Единая Россия" организует праздничные мероприятия ко Дню воссоединения Крыма с Россией по всей стране. В регионах пройдут митинги-концерты, флешмобы, автопробеги, классные часы, открытые уроки, тематические видеопрезентации", - говорится в пресс-релизе. В партии отметили, что масштабные митинг-концерты организуют в Приморском, Красноярском и Забайкальском краях и в Самарской области, в которых примут участие главы регионов, представители молодёжных организаций, ветераны СВО и общественники, а лучшие творческие коллективы представят концертные номера. "В Санкт-Петербурге активисты "Молодой Гвардии Единой России" проведут красочный флешмоб с участием 1,5 тысяч человек. На площади Славы в Самаре волонтёры развернут флаг России и отправят десятки тонн гуманитарной помощи в Курскую область. Кроме того, в спорткомплексе "Виктория" активисты выстроятся в слово "Крым", - рассказали в "Единой России". Кроме того, в рамках мероприятий ко Дню воссоединения Крыма с РФ, в Донецке по партпроекту "Историческая память" активисты поздравят жителей и гостей города, раздадут флажки, трёхцветные ленты и памятные эмблемы. "В Волгограде состоится межрегиональный телемост "Вместе", который объединит активистов патриотических объединений из нескольких регионов страны. В нём примут участие юнармейцы, волонтёры, представители ветеранского сообщества", - отметили в партии. Также в штабе в Чебоксарах активисты проведут молодёжный квиз "Воссоединение Крыма с Россией", организуют просмотр и обсуждение фильма "Из Крыма и Севастополя с любовью". В "Единой России" отметили, что мероприятия пройдут также в Твери, Севастополе, Чите и других городах РФ. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство Россиинеоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россиейдемократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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россия, общество , крым, рф, севастополь, владимир путин, единая россия, оон