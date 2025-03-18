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Дмитриев высказался о желании европейского бизнеса работать с Россией

Дмитриев высказался о желании европейского бизнеса работать с Россией - 18.03.2025, ПРАЙМ

Дмитриев высказался о желании европейского бизнеса работать с Россией

Европейский бизнес верит в Россию, контакты и перспективы есть, но пока мешают политические сложности, заявил РИА Новости глава Российского фонда прямых... | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T14:47+0300

2025-03-18T14:47+0300

2025-03-18T14:47+0300

экономика

кирилл дмитриев

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Европейский бизнес верит в Россию, контакты и перспективы есть, но пока мешают политические сложности, заявил РИА Новости глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Да, мы ведем контакты с европейцами, в том числе с коллегами из Евросоюза. Мы видим там много политических сложностей для возобновления контактов, но мы видим, что европейский бизнес верит в Россию, хочет сотрудничать с Россией и видит в этом сотрудничестве большие перспективы. Поэтому мы считаем, что с Европой получится наладить хороший диалог", - сказал Дмитриев.

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кирилл дмитриев, рф, ес, европа, бизнес