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Дмитриев высказался о желании европейского бизнеса работать с Россией
Дмитриев высказался о желании европейского бизнеса работать с Россией - 18.03.2025, ПРАЙМ
Дмитриев высказался о желании европейского бизнеса работать с Россией
Европейский бизнес верит в Россию, контакты и перспективы есть, но пока мешают политические сложности, заявил РИА Новости глава Российского фонда прямых... | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T14:47+0300
2025-03-18T14:47+0300
2025-03-18T14:47+0300
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Европейский бизнес верит в Россию, контакты и перспективы есть, но пока мешают политические сложности, заявил РИА Новости глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Да, мы ведем контакты с европейцами, в том числе с коллегами из Евросоюза. Мы видим там много политических сложностей для возобновления контактов, но мы видим, что европейский бизнес верит в Россию, хочет сотрудничать с Россией и видит в этом сотрудничестве большие перспективы. Поэтому мы считаем, что с Европой получится наладить хороший диалог", - сказал Дмитриев.
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кирилл дмитриев, рф, ес, европа, бизнес
Экономика, Кирилл Дмитриев, РФ, ЕС, ЕВРОПА, Бизнес
Дмитриев высказался о желании европейского бизнеса работать с Россией
Глава РФПИ: европейский бизнес хочет сотрудничать с Россией, мешает политика
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Европейский бизнес верит в Россию, контакты и перспективы есть, но пока мешают политические сложности, заявил РИА Новости глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Да, мы ведем контакты с европейцами, в том числе с коллегами из Евросоюза. Мы видим там много политических сложностей для возобновления контактов, но мы видим, что европейский бизнес верит в Россию, хочет сотрудничать с Россией и видит в этом сотрудничестве большие перспективы. Поэтому мы считаем, что с Европой получится наладить хороший диалог", - сказал Дмитриев.
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