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Глава РФПИ заявил о перспективе совместных проектов с США - 18.03.2025, ПРАЙМ
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Глава РФПИ заявил о перспективе совместных проектов с США
Глава РФПИ заявил о перспективе совместных проектов с США - 18.03.2025, ПРАЙМ
Глава РФПИ заявил о перспективе совместных проектов с США
Есть большая перспектива совместных проектов с ушедшими из РФ западными компаниями, в том числе с использованием технологий США, заявил РИА Новости глава... | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T14:53+0300
2025-03-18T14:53+0300
экономика
кирилл дмитриев
рфпи
россия
сша
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Есть большая перспектива совместных проектов с ушедшими из РФ западными компаниями, в том числе с использованием технологий США, заявил РИА Новости глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Мы считаем, что большая перспектива в совместных проектах, в совместных компаниях, где тоже и российские технологии, и иностранные технологии, в том числе и американские технологии будут вместе использоваться", - сказал Дмитриев, отвечая на вопрос, какие ниши на российском рынке остались для возможности возврата ушедших зарубежных компаний. Выступая во вторник на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), первый вице-премьер России Денис Мантуров подчеркнул, что табуировать саму возможность возвращения на рынок России западных компаний нельзя и необходимо "выработать единые подходы" к перспективам их возвращения. По его словам, открывать двери нужно лишь в те ниши, в которых РФ согласится поделиться своим суверенитетом. Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
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кирилл дмитриев, рфпи, россия, сша
Экономика, Кирилл Дмитриев, РФПИ, РОССИЯ, США
14:53 18.03.2025
 
Глава РФПИ заявил о перспективе совместных проектов с США

Глава РФПИ заявил о перспективе совместных проектов и технологий с компаниями из США

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанк#Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
#Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Есть большая перспектива совместных проектов с ушедшими из РФ западными компаниями, в том числе с использованием технологий США, заявил РИА Новости глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Мы считаем, что большая перспектива в совместных проектах, в совместных компаниях, где тоже и российские технологии, и иностранные технологии, в том числе и американские технологии будут вместе использоваться", - сказал Дмитриев, отвечая на вопрос, какие ниши на российском рынке остались для возможности возврата ушедших зарубежных компаний.
Выступая во вторник на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), первый вице-премьер России Денис Мантуров подчеркнул, что табуировать саму возможность возвращения на рынок России западных компаний нельзя и необходимо "выработать единые подходы" к перспективам их возвращения. По его словам, открывать двери нужно лишь в те ниши, в которых РФ согласится поделиться своим суверенитетом.
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Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
 
ЭкономикаКирилл ДмитриевРФПИРОССИЯСША
 
 
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